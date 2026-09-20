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Arliansyah Buka Suara Setelah Bantu Persija Bungkam Java United FC, ternyata

Minggu, 20 September 2026 – 08:43 WIB
Arliansyah Buka Suara Setelah Bantu Persija Bungkam Java United FC, ternyata - JPNN.com Bali
Momentum pemain muda Persija Jakarta Arliansyah Abdulmanan mencetak gol ke gawang Java United FC di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (19/9) malam. Foto: Instagram @persija

bali.jpnn.com, GIANYAR - Persija Jakarta mencetak hattrick kemenangan di tiga laga awal kompetisi Super League 2026-2027.

Pada laga pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (19/9) malam, Persija mengalahkan Java United FC dengan skor 1 – 0.

Gol tunggal kemenangan Persija Jakarta dicetak pemain muda Arliansyah Abdulmanan menit ke-13.

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Gol tersebut berawal dari pergerakan Kerim Memija di sektor kiri.

Bek asal Bosnia-Herzegovina itu kemudian melepaskan umpan mendatar ke arah Arliansyah Abdulmanan yang berada di dalam kotak penalti.

Arliansyah Abdulmanan yang sudah siap menyambut bola langsung merespons dengan menyodorkan kaki kanannya hingga bola bersarang ke gawang Java United yang dikawal Jorge Meurer.

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Gol tersebut menjadi kontribusi penting Arliansyah Abdulmanan dalam menjaga laju positif Persija di kompetisi Super League 2026-2027.

Arli – sapaan akrabnya mengaku bangga dapat berkontribusi dalam mengantarkan Persija meraih tiga poin pada pekan ketiga Super League 2026-2027.

Arliansyah Abdulmanan mengaku bangga berkontribusi dalam mengantarkan Persija meraih tiga poin pada pekan ketiga Super League setelah membungkam Java United FC
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TAGS   Arliansyah Abdulmanan Persija Persija Jakarta Java United FC Persija vs Java United FC Persija Jakarta vs Java United FC Super League 2026-2027 stadion kapten dipta

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