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STY Puas Bikin Java United FC tak Berkutik, Minta Persija Bermain Efektif

Minggu, 20 September 2026 – 08:20 WIB
STY Puas Bikin Java United FC tak Berkutik, Minta Persija Bermain Efektif - JPNN.com Bali
Pelatih Shin Tae-yong puas dengan kinerja pemain Persija yang tampil disiplin dan mampu menjaga keunggulan saat mengalahkan Java United FC di Stadion Dipta, Sabtu (19/9) kemarin. Foto: Instagram@persija

bali.jpnn.com, GIANYAR - Pelatih Shin Tae-yong puas dengan kinerja pemain Persija yang tampil disiplin dan mampu menjaga keunggulan hingga pertandingan berakhir.

Persija mencetak hattrick kemenangan di tiga laga awal kompetisi Super League 2026-2027 setelah pada pertandingan terakhir di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (19/9) malam mengalahkan Java United FC dengan skor 1 – 0.

Gol kemenangan Persija dicetak pemain muda Arliansyah Abdulmanan menit ke-13.

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“Pemain kami bekerja dengan sangat baik dan sampai menit akhir pertandingan mampu menjaga kemenangan,” ujar Shin Tae-yong dilansir dari laman klub.

Oleh karena itu, STY – sapaan akrabnya ingin memuji Rizky Ridho dan kolega yang bermain bagus, meski beberapa kali terjadi insiden di lapangan.

Meski demikian, Shin Tae-yong mengingatkan para pemainnya untuk menjaga konsentrasi mengingat kompetisi baru dimulai.

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“Pertandingan ke depan masih banyak, tetapi saya pikir kami harus bekerja lebih keras dan mempersiapkan pekan selanjutnya dengan lebih baik,” kata Shin Tae-yong.

Mantan pelatih Timnas Indonesia ini turut mengomentari sejumlah peluang yang diperoleh pemain Persija di depan gawang Java United FC yang dikawal Jorge Meurer.

Pelatih Shin Tae-yong puas dengan kinerja pemain Persija yang tampil disiplin dan mampu menjaga keunggulan saat mengalahkan Java United FC di Stadion Dipta
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TAGS   STY Shin Tae-yong Persija Persija Jakarta Java United FC Persija vs Java United FC Persija Jakarta vs Java United FC Super League 2026-2027 stadion kapten dipta

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