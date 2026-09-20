STY Puas Bikin Java United FC tak Berkutik, Minta Persija Bermain Efektif

bali.jpnn.com, GIANYAR - Pelatih Shin Tae-yong puas dengan kinerja pemain Persija yang tampil disiplin dan mampu menjaga keunggulan hingga pertandingan berakhir.

Persija mencetak hattrick kemenangan di tiga laga awal kompetisi Super League 2026-2027 setelah pada pertandingan terakhir di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (19/9) malam mengalahkan Java United FC dengan skor 1 – 0.

Gol kemenangan Persija dicetak pemain muda Arliansyah Abdulmanan menit ke-13.

“Pemain kami bekerja dengan sangat baik dan sampai menit akhir pertandingan mampu menjaga kemenangan,” ujar Shin Tae-yong dilansir dari laman klub.

Oleh karena itu, STY – sapaan akrabnya ingin memuji Rizky Ridho dan kolega yang bermain bagus, meski beberapa kali terjadi insiden di lapangan.

Meski demikian, Shin Tae-yong mengingatkan para pemainnya untuk menjaga konsentrasi mengingat kompetisi baru dimulai.

“Pertandingan ke depan masih banyak, tetapi saya pikir kami harus bekerja lebih keras dan mempersiapkan pekan selanjutnya dengan lebih baik,” kata Shin Tae-yong.

Mantan pelatih Timnas Indonesia ini turut mengomentari sejumlah peluang yang diperoleh pemain Persija di depan gawang Java United FC yang dikawal Jorge Meurer.