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Super League: Gol Telat Hamra Hehanussa Bikin Persebaya Gagal Menang

Sabtu, 19 September 2026 – 17:59 WIB
Super League: Gol Telat Hamra Hehanussa Bikin Persebaya Gagal Menang - JPNN.com Bali
Pemain Persebaya berduel dengan pemain Garudayaksa FC di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Sabtu (19/9) sore. Kedua kesebelasan bermain imbang 1 - 1. Foto: Instagram @officialpersebaya

bali.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya gagal meraih tiga poin sempurna saat melawan tim promosi Garudayaksa FC di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Sabtu (19/9) sore.

Tim berjuluk Bajol Ijo ini dipaksa Garudayaksa FC bermain imbang 1 – 1 pada laga pekan ketiga Super League 2026-2027.

Persebaya mencetak gol terlebih dahulu pada menit ke-85 melalui striker Alex Martins.

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Namun, empat menit berselang, Garudayaksa FC berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-89 melalui Al Hamra Hehanussa.

Hasil imbang ini membuat Persebaya tertahan di peringkat ketujuh dengan lima poin, sementara Garudayaksa FC di posisi ke-11 dengan dua poin.

Laga berlangsung sengit sejak kick-off.

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Persebaya langsung mengurung pertahanan Garudayaksa FC lewat peluang Yuran Fernandes, Jefferson Silva, hingga sepakan first time Malik Risaldi.

Tak tinggal diam, Garudayaksa FC menebar ancaman balik dan nyaris mencetak gol lewat bola yang membentur mistar Reza Arya Pratama.

Persebaya gagal meraih tiga poin sempurna saat melawan tim promosi Garudayaksa FC di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Sabtu (19/9) sore dengan skor 1-1
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TAGS   Super League Super League 2026-2027 Persebaya Garudayaksa FC Persebaya vs Garudayaksa FC Al Hamra Hehanussa Alex Martins Stadion Gelora Bung Tomo

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