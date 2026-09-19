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Thijmen Goppel Bongkar Taktik Pesut Etam, Siap Redam Sayap Borneo FC

Sabtu, 19 September 2026 – 17:17 WIB
Thijmen Goppel Bongkar Taktik Pesut Etam, Siap Redam Sayap Borneo FC - JPNN.com Bali
Pemain sayap Bali United Thijmen Goppel berselebrasi seusai menjebol gawang Isenmulang FC di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (12/9) malam. Bali United siap menghadapi Borneo FC di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (20/9) besok. Foto: Instagram@baliunitedfc

bali.jpnn.com, SAMARINDA - Pemain sayap Bali United Thijmen Goppel angkat bicara menjelang laga pekan ketiga Super League 2026-2027 kontra Borneo FC di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (20/9) besok.

Menurut Thijmen Goppel, laga melawan tim tuan rumah di kandang sendiri diprediksi berjalan tidak mudah.

Borneo FC yang bermaterikan pemain kelas satu hampir pasti akan memberikan perlawanan setelah pada tiga pertandingan terakhir gagal meraih hasil sempurna.

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“Laga besok sangat penting dan tentu tidak mudah menghadapi Borneo FC.

Saya sudah menganalisis permainan mereka saat melawan Dewa United,” ujar Thijmen Goppel dilansir dari laman klub.

Skuad Pesut Etam diketahui telah menelan dua kali kekalahan dari Persija dan Dewa United, dan hanya menang sekali saat melawan Persijap Jepara.

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Namun, pemain yang biasa beroperasi di sisi flank ini tak menyerah.

Thijmen Goppel dan pemain Bali United dipastikan akan memberikan perlawanan dan meraih tiga poin.

Menurut pemain sayap Bali United Thijmen Goppel, laga melawan tuan rumah Borneo FC di Stadion Segiri, Samarinda, diprediksi berjalan tidak mudah.
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TAGS   Thijmen Goppel bali united Borneo FC Borneo FC vs Bali United Skuad Pesut Etam Stadion Segiri Super League 2026-2027

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