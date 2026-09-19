Borneo FC vs Bali United: Johnny Jansen Boyong 22 Pemain, Siap Menang Lagi

bali.jpnn.com, SAMARINDA - Pelatih Johnny Jansen menyatakan selama satu minggu terakhir Bali United telah menyiapkan rencana matang untuk menyambut pertandingan pekan ketiga Super League 2026-2027 kontra tuan rumah Borneo FC di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (20/9) besok.

Juru taktik berkepala plontos itu memboyong 22 pemain terbaik untuk melawan tim tuan rumah.

Johnny Jansen mengatakan skuad Serdadu Tridatu menyiapkan mode serius dan motivasi tinggi mengingat dua laga terakhir berhasil mengoleksi poin sempurna.

“Kami menyiapkan rencana dengan baik untuk pertandingan pekan ini,” ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.

“Kami saat ini dalam masa percaya diri untuk bisa memberikan yang terbaik untuk tim mengingat hasil sebelumnya positif,” imbuhnya.

Mantan pelatih PEC Zwolle di Eredivisie ini mengatakan sudah menganalisis kekuatan Borneo FC, baik kekuatan maupun kelemahan sang lawan

“Kami sudah melihat pertandingan lawan dan siap untuk meraih tiga poin kemenangan di laga besok,” ucapnya.

Merujuk hasil laga musim lalu, Bali United berhasil meraih kemenangan 0-1 melalui gol tunggal Kadek Agung di Stadion Segiri, Samarinda.