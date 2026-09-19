Marcos Reina Puas Curi Poin dari Arema FC, Taktik Persik Berjalan Mulus

bali.jpnn.com, MALANG - Marcos Reina mengaku puas Persik Kediri menahan imbang tuan rumah Arema FC pada laga pekan ketiga Super League 2026–2027 di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jumat (18/9) kemarin.

Pelatih berkebangsaan Spanyol ini menilai skuad berjuluk Macan Putih tersebut mampu menjalankan skema permainan sesuai rencana awal.

Sepanjang 75 menit laga berjalan, pemain Persik Kediri berhasil mengunci lini tengah hingga membuat Arema FC kesulitan mengembangkan permainan.

"Saya merasa kami bermain lebih baik selama 75 menit.

Kami menjalankan sistem permainan dengan sangat baik dan sempat memegang kendali penuh," ujar Marcos Reina dilansir dari laman I.League.

Persik Kediri sebenarnya sempat mengejutkan publik tuan rumah lewat gol cepat Zanadin Fariz pada menit ke-6.

Namun, Singo Edan berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui eksekusi penalti Careca pada menit ke-28.

Marcos Reina menjelaskan bahwa penguasaan area vital menjadi fokus utamanya saat meladeni perlawanan agresif Arema FC.