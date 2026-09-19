JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Live Streaming & Susunan Pemain Persebaya vs Garudayaksa FC: Dijamin Panas!

Live Streaming & Susunan Pemain Persebaya vs Garudayaksa FC: Dijamin Panas!

Sabtu, 19 September 2026 – 14:45 WIB
Live Streaming & Susunan Pemain Persebaya vs Garudayaksa FC: Dijamin Panas! - JPNN.com Bali
Ilustrasi bola. Tuan rumah Persebaya Surabaya menantang tim promosi Garudayaksa FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (19/9) malam pada pukul 15.30 WIB atau 16.30 WITA. Foto: Instagram @baliunitedfc

bali.jpnn.com, SURABAYA - Duel panas tersaji pada laga pekan ketiga Super League 2026-2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Sabtu (19/9) sore.

Tuan rumah Persebaya Surabaya menantang tim promosi Garudayaksa FC pada pukul 15.30 WIB atau 16.30 WITA.

Bagi Anda yang tidak bisa menyaksikan jalannya pertandingan di Stadion GBT, Surabaya, tak perlu khawatir lantaran laga ini bisa disaksikan secara live streaming di Vidio.

Baca Juga:

Pertandingan penting ini menjadi laga pertama bagi kedua kesebelasan setelah Garudayaksa FC promosi ke kasta tertinggi Liga Indonesia.

Persebaya saat ini menempati peringkat kedelapan dengan empat poin, hasil dari sekali seri dan sekali menang.

Garudayaksa FC sendiri berada di posisi ke-14 dengan satu poin, hasil dari sekali seri dan sekali kalah.

Baca Juga:

“Garudayaksa FC merekrut pemain yang pernah membela Timnas Serbia, Haiti, dan Republik Ceko, serta pemain dari Liga Portugal dan Azerbaijan.

Jadi, mereka membawa pemain-pemain yang bagus untuk Indonesia," ujar pelatih Persebaya Bernardo Tavares dilansir dari laman I.League.

Tuan rumah Persebaya Surabaya menantang tim promosi Garudayaksa FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (19/9) pada pukul 15.30 WIB atau 16.30 WITA.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Persebaya Persebaya Surabaya Garudayaksa FC Milos Joksic Persebaya vs Garudayaksa FC Live Streaming Persebaya vs Garudayaksa FC Bernardo Tavares Susunan Pemain Persebaya vs Garudayaksa FC Stadion Gelora Bung Tomo Super League 2026-2027

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Johnny Jansen Intip Kekuatan Borneo FC, Sentil Dewa United, Banyak Celah - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Intip Kekuatan Borneo FC, Sentil Dewa United, Banyak Celah

  2. Laga Persija vs Java United Pindah ke Bali, STY Bongkar Kekuatan Lawan - JPNN.com Bali

    Laga Persija vs Java United Pindah ke Bali, STY Bongkar Kekuatan Lawan

  3. Brandon Wilson Puji Efek Formasi Baru Bali United, Persaingan Starter Kian Ketat - JPNN.com Bali

    Brandon Wilson Puji Efek Formasi Baru Bali United, Persaingan Starter Kian Ketat

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU