Live Streaming & Susunan Pemain Persebaya vs Garudayaksa FC: Dijamin Panas!

bali.jpnn.com, SURABAYA - Duel panas tersaji pada laga pekan ketiga Super League 2026-2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Sabtu (19/9) sore.

Tuan rumah Persebaya Surabaya menantang tim promosi Garudayaksa FC pada pukul 15.30 WIB atau 16.30 WITA.

Bagi Anda yang tidak bisa menyaksikan jalannya pertandingan di Stadion GBT, Surabaya, tak perlu khawatir lantaran laga ini bisa disaksikan secara live streaming di Vidio.

Pertandingan penting ini menjadi laga pertama bagi kedua kesebelasan setelah Garudayaksa FC promosi ke kasta tertinggi Liga Indonesia.

Persebaya saat ini menempati peringkat kedelapan dengan empat poin, hasil dari sekali seri dan sekali menang.

Garudayaksa FC sendiri berada di posisi ke-14 dengan satu poin, hasil dari sekali seri dan sekali kalah.

“Garudayaksa FC merekrut pemain yang pernah membela Timnas Serbia, Haiti, dan Republik Ceko, serta pemain dari Liga Portugal dan Azerbaijan.

Jadi, mereka membawa pemain-pemain yang bagus untuk Indonesia," ujar pelatih Persebaya Bernardo Tavares dilansir dari laman I.League.