Marcos Santos Kecewa Arema FC Gagal Menang, Kritik Gaya Main Persik & Wasit

bali.jpnn.com, MALANG - Marcos Santos mengaku sangat menyayangkan Arema FC gagal meraup tiga poin pada laga pekan ketiga Super League 2026-2027 kontra Persik Kediri di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jumat (18/9) kemarin.

Arema FC dipaksa bermain imbang Persik Kediri pada laga derbi Jawa Timur (Jatim) dengan skor akhir 1 – 1.

"Pertandingan yang sangat sulit, ini laga derbi.

Di babak pertama mereka bermain lebih baik dan mengontrol lini tengah.

Namun, di babak kedua kami melakukan penyesuaian, bermain jauh lebih baik, dan layak mendominasi," kata Marcos Santos dilansir dari laman klub.

Persik Kediri sempat mengejutkan publik tuan rumah setelah berhasil mencetak gol cepat pada menit ke-6 melalui Zanadin Fariz.

Arema FC kemudian merespons dan menyamakan kedudukan lewat eksekusi penalti Careca pada menit ke-28.

Marcos Santos menilai anak asuhnya telah menciptakan banyak peluang matang untuk mengunci kemenangan.