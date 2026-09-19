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JPNN.com Bali Sport Fabio Lefundes Sindir Tren Positif Persija, Pede Java United Curi Poin di Dipta

Fabio Lefundes Sindir Tren Positif Persija, Pede Java United Curi Poin di Dipta

Sabtu, 19 September 2026 – 07:58 WIB
Fabio Lefundes Sindir Tren Positif Persija, Pede Java United Curi Poin di Dipta - JPNN.com Bali
Pelatih Java United FC Fabio Lefundes memastikan anak asuhnya siap menghadapi Persija di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (19/9) malam. Foto: Instagram @java.utd

bali.jpnn.com, GIANYAR - Pelatih Java United FC Fabio Lefundes sadar benar pentingnya meraih poin saat melawan Persija pada laga pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (19/9) malam.

Fabio Lefundes cukup optimistis lantaran pada dua laga sebelumnya, Java United FC tak kunjung mendapatkan poin maksimal.

Pada laga perdana, Java United FC ditahan imbang Garudayaksa FC 1 – 1 di Stadion Jatidiri, Semarang, tetapi kalah saat melawan Persita 2 – 3 di Banten International Stadium.

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Oleh karena itu, hasil positif saat melawan Persija menjadi sebuah keharusan yang harus diraih Java United FC.

“Target Java United FC adalah mendapatkan hasil positif.

Kami harus meraih poin untuk mengangkat posisi di klasemen,” ujar Fabio Lefundes dilansir dari laman I.League.

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“Kami siap melawan Persija setelah mendapatkan banyak pembelajaran di dua laga terakhir.

Tidak ada pilihan, Java United FC datang ke Bali untuk mendapatkan poin,” imbuh Fabio Lefundes.

Pelatih Fabio Lefundes mengatakan hasil positif saat melawan Persija menjadi sebuah keharusan yang harus diraih Java United FC di Stadion Kapten Dipta, Gianyar
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TAGS   Fabio Lefundes Java United Persija Persija Jakarta stadion kapten dipta Persija vs Java United FC Persija Jakarta vs Java United FC Super League 2026-2027

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