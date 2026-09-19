Fabio Lefundes Sindir Tren Positif Persija, Pede Java United Curi Poin di Dipta

bali.jpnn.com, GIANYAR - Pelatih Java United FC Fabio Lefundes sadar benar pentingnya meraih poin saat melawan Persija pada laga pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (19/9) malam.

Fabio Lefundes cukup optimistis lantaran pada dua laga sebelumnya, Java United FC tak kunjung mendapatkan poin maksimal.

Pada laga perdana, Java United FC ditahan imbang Garudayaksa FC 1 – 1 di Stadion Jatidiri, Semarang, tetapi kalah saat melawan Persita 2 – 3 di Banten International Stadium.

Oleh karena itu, hasil positif saat melawan Persija menjadi sebuah keharusan yang harus diraih Java United FC.

“Target Java United FC adalah mendapatkan hasil positif.

Kami harus meraih poin untuk mengangkat posisi di klasemen,” ujar Fabio Lefundes dilansir dari laman I.League.

“Kami siap melawan Persija setelah mendapatkan banyak pembelajaran di dua laga terakhir.

Tidak ada pilihan, Java United FC datang ke Bali untuk mendapatkan poin,” imbuh Fabio Lefundes.