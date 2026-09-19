Alexander Jeremejeff Gacor di Persija, Siap Ancam Lini Pertahanan Java United

bali.jpnn.com, GIANYAR - Penyerang asing Persija Jakarta Alexander Jeremejeff menunjukkan taji dan kontribusi nyatanya bersama skuad Macan Kemayoran pada laga awal Super League 2026-2027.

Catatan dua gol dari dua laga awal menjadi bukti sahih kualitas ketajaman penyerang asal Swedia tersebut.

Striker 32 tahun itu merasa proses adaptasinya di sepak bola Indonesia berjalan cukup pesat.

Alexander Jeremejeff mengaku sudah memahami skema taktik yang diinginkan pelatih Shin Tae yong serta peran penting yang diembannya di lini depan.

“Taktik dan apa yang diinginkan pelatih dari saya sudah sangat jelas.

Saya hanya membutuhkan lebih banyak waktu bersama rekan-rekan setim, beradaptasi dengan tim dan cuaca di sini.

Saya yakin setelah itu semuanya akan menjadi lebih baik lagi,” ujar Alexander Jeremejeff dilansir dari laman klub.

Kepercayaan diri mantan penyerang BK Häcken itu memang sedang membumbung tinggi.