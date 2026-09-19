STY Puji Permainan Java United, Minta Persija tak Lengah, Bongkar Kuncinya

bali.jpnn.com, GIANYAR - Pelatih Shin Tae yong minta Persija Jakarta tidak lengah saat menghadapi Java United FC pada laga pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (19/9) malam.

Menurut Shin Tae yong, konsistensi dalam menjalankan permainan menjadi kunci agar Persija tidak memberikan celah yang dapat dimanfaatkan tim lawan.

“Asal kami tidak lengah dan menjalankan permainan kami sendiri dengan baik, saya pikir kami akan mendapatkan hasil yang bagus,” ujar Shin Tae yong dilansir dari laman klub.

Mantan pelatih Timnas Indonesia ini juga telah menganalisis kekuatan tim yang musim lalu bernama Malut United itu.

STY – sapaan akrabnya mengatakan, meski Java United FC belum menang dalam dua laga terakhir, tetapi kekuatannya tak bisa dipandang remeh.

Dalam dua laga terakhir, Java United FC bermain imbang 1 – 1 dan kalah 2 – 3.

Menurut Shin Tae yong, secara permainan Java United tetap menunjukkan organisasi yang rapi dengan mobilitas tinggi.

Beberapa pemainnya juga memiliki kecepatan yang berpotensi membahayakan lini pertahanan Persija.