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Johnny Jansen Intip Kekuatan Borneo FC, Sentil Dewa United, Banyak Celah

Jumat, 18 September 2026 – 19:38 WIB
Johnny Jansen Intip Kekuatan Borneo FC, Sentil Dewa United, Banyak Celah - JPNN.com Bali
Pelatih Bali United Johnny Jansen memastikan skuad Serdadu Tridatu siap melawan Borneo FC di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (20/9) mendatang. Foto: Instagram @baliunitedfc

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pelatih Bali United Johnny Jansen angkat bicara menjelang bentrok kontra Borneo FC di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (20/9) mendatang.

Johnny Jansen mengatakan lawan yang dihadapi Bali United merupakan tim yang tangguh dan sulit dikalahkan.

“Borneo FC adalah tim yang bagus.

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Musim ini mereka mendatangkan beberapa pemain baru yang punya kualitas,” ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.

“Mereka juga akan tampil di level Asia. Jadi, jadwalnya pasti padat.

Namun, ini tetap laga penting bagi kedua tim yang sama-sama bersaing di papan atas Indonesia,” imbuhnya.

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Bali United mengantongi hasil positif setelah pada dua laga home berhasil meraih enam poin seusai mengalahkan PSS Sleman dan Isenmulang FC.

Borneo FC di lain sisi baru mengantongi tiga poin, hasil dari sekali menang kontra Persijap dan kalah dari Persija dan Dewa United.

Pelatih Bali United Johnny Jansen angkat bicara menjelang bentrok kontra Borneo FC di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (20/9) mendatang.
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TAGS   Johnny Jansen bali united Borneo FC Borneo FC vs Bali United Dewa United Super League 2026-2027 Stadion Segiri

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