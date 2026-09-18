Bursa Transfer: Hanif Sjahbandi Batal ke PSS, Arema FC Jadi Pilihan

bali.jpnn.com, MALANG - Teka-teka kemana mantan gelandang Persija Hanif Sjahbandi berlabuh musim ini akhirnya terjawab.

Rumor awal yang beredar, Hanif Sjahbandi bakal bergabung dengan tim promosi PSS Sleman.

Namun, rumor bursa transfer itu hanya sebatas isu, tanpa bukti.

Faktanya, pesepak bola kelahiran Jakarta ini memilih kembali ke sang mantan, Arema FC.

Nama Hanif Sjahbandi bukan sosok asing bagi Arema FC dan Aremania.

Hanif Sjahbandi pernah menjadi bagian dari perjalanan skuad Singo Edan pada periode 2017 hingga 2022.

Tiga musim di Persija, Hanif Sjahbandi akhirnya kembali ke Arema FC.

“Keputusan manajemen untuk kembali bekerja sama dengan Hanif Sjahbandi dilakukan melalui proses komunikasi dan evaluasi yang menyeluruh.