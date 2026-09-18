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Bursa Transfer: Hanif Sjahbandi Batal ke PSS, Arema FC Jadi Pilihan

Jumat, 18 September 2026 – 19:13 WIB
Bursa Transfer: Hanif Sjahbandi Batal ke PSS, Arema FC Jadi Pilihan - JPNN.com Bali
Hanif Sjahbandi saat berseragam Arema FC musim 2022 lalu berduel dengan pemain PSIS Semarang. Hanif Sjahbandi yang dilepas Persija Jakarta resmi kembali berseragam Arema FC musim 2026-2027. Foto: instagram @aremafcofficial

bali.jpnn.com, MALANG - Teka-teka kemana mantan gelandang Persija Hanif Sjahbandi berlabuh musim ini akhirnya terjawab.

Rumor awal yang beredar, Hanif Sjahbandi bakal bergabung dengan tim promosi PSS Sleman.

Namun, rumor bursa transfer itu hanya sebatas isu, tanpa bukti.

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Faktanya, pesepak bola kelahiran Jakarta ini memilih kembali ke sang mantan, Arema FC.

Nama Hanif Sjahbandi bukan sosok asing bagi Arema FC dan Aremania.

Hanif Sjahbandi pernah menjadi bagian dari perjalanan skuad Singo Edan pada periode 2017 hingga 2022.

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Tiga musim di Persija, Hanif Sjahbandi akhirnya kembali ke Arema FC.

“Keputusan manajemen untuk kembali bekerja sama dengan Hanif Sjahbandi dilakukan melalui proses komunikasi dan evaluasi yang menyeluruh.

Rumor awal yang beredar, Hanif Sjahbandi bakal bergabung dengan tim promosi PSS Sleman. Namun, Hanif Sjahbandi memilih bergabung ke Arema FC
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TAGS   bursa transfer Hanif Sjahbandi arema fc PSS Sleman Persija Persija Jakarta Super League 2026-2027

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