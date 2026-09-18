Super League: Persik Nyaris Bikin Malu Arema FC di Kanjuruhan, Cek Klasemen!

bali.jpnn.com, MALANG - Arema FC gagal meraih poin sempurna saat melawan Persik Kediri pada laga pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jumat (18/9) sore.

Skuad Singo Edan dipaksa bermain imbang kontra Persik Kediri dengan skor 1 – 1.

Persik Kediri mencetak gol cepat melalui Zanadin Fariz pada menit ke-6, tetapi dibalas Arema FC melalui gol yang dicetak Careca dari titik putih menit ke-30.

Hasil imbang ini membuat Arema FC tertahan di peringkat kelima dengan lima poin, sedangkan Persik di posisi ketujuh dengan empat poin.

Kedua kesebelasan mengawali pertandingan dengan tempo sedang.

Namun, Persik Kediri memilih tampil lebih menekan.

Hasilnya sempurna. Persik Kediri berhasil mencetak gol cepat melalui Zanadin Fariz pada menit ke-6.

Unggul satu gol membuat Persik tampil lebih dominan.