Marcos Reina Racik Taktik Khusus Redam False Nine Arema FC, Sentil Suporter

bali.jpnn.com, MALANG - Pelatih Persik Kediri Marcos Reina memastikan telah menyiapkan strategi khusus untuk meredam keganasan Arema FC pada laga pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jumat (18/9) sore.

Hal ini karena Arema FC menunjukkan performa impresif saat membantai Isenmulang Kalteng FC 4-0 dan menahan imbang PSM Makassar 3-3.

“Saya suka melihat cara main Arema FC.

Ini membuat saya makin tertantang untuk meracik taktik terbaik.

Kami sudah menyiapkan antisipasi game plan mereka yang bermain tanpa striker murni,” ujar Marcos Reina dilansir dari laman I.League.

Sayangnya, Derbi Jatim kali ini dipastikan tanpa kehadiran Persikmania akibat regulasi penonton tandang.

Juru taktik asal Spanyol ini ikut menyoroti penurunan animo Aremania yang hadir langsung di stadion.

"Sepak bola seharusnya menjadi hiburan bagi keluarga dan suporter.