Arema FC vs Persik: Dewangga Siap Tempur, Marcos Buka Opsi Pakai Striker Murni

bali.jpnn.com, MALANG - Pelatih Arema FC Marcos Santos membawa angin segar menjelang laga pekan ketiga Super League 2026-2027 kontra Persik Kediri di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jumat (18/9) sore.

Menurut Marcos Santos, bek serba bisa Alfeandra Dewangga dipastikan siap tampil membela Singo Edan setelah mengantongi izin dari tim medis.

"Dewangga sudah mendapatkan rekomendasi medis dan siap diturunkan," ujar Marcos Santos dilansir dari laman klub.

Meski demikian, untuk dua amunisi asing barunya, Samuel Otusanya dan Mauro Zijlstra, tim pelatih masih memantau perkembangan fisik sang pemain.

Marcos Santos mengatakan perlu melihat kesiapan taktis keduanya sebelum memutuskan masuk daftar susunan pemain (DSP).

Uniknya, meski belum pernah menurunkan striker murni nomor sembilan dalam dua laga awal, lini serang Arema FC terbukti tetap menakutkan.

Skuad Singo Edan berhasil menggelontorkan tujuh gol dalam dua pertandingan terakhir.

Gustavo Franca, Careca dan Gabriel Silva menjadi algojo Arema FC yang menakutkan di lini pertahanan lawan.