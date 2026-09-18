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JPNN.com Bali Sport Marcos Santos Ketar-ketir Kontra Persik, Tiga Pemain Ini Bikin Waswas

Marcos Santos Ketar-ketir Kontra Persik, Tiga Pemain Ini Bikin Waswas

Jumat, 18 September 2026 – 10:03 WIB
Marcos Santos Ketar-ketir Kontra Persik, Tiga Pemain Ini Bikin Waswas - JPNN.com Bali
Pelatih Arema FC Marcos Santos ketar-ketir menjelang derbi Jawa Timur (Jatim) kontra Persik Kediri di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jumat (18/9) sore. Foto: Arema FC

bali.jpnn.com, MALANG - Pelatih Arema FC Marcos Santos ketar-ketir menjelang derbi Jawa Timur (Jatim) kontra Persik Kediri pada laga pekan ketiga Super League 2026-2026 di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jumat (18/9) sore.

Menurut Marcos Santos, laga melawan Persik Kediri menjadi pertandingan yang tidak mudah bagi Arema FC.

Apalagi pada dua laga awal, Persik Kediri menunjukkan performa yang bagus.

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Pelatih dari Brasil ini menyoroti sisi teknis dan gaya permainan Persik Kediri yang sangat seimbang di semua lini.

Persik memiliki kolektivitas tim yang rapi, penguasaan bola yang baik di lini tengah, serta transisi serangan balik cepat yang berpotensi menjadi ancaman bagi Arema FC.

“Kamis sudah mempersiapkan diri dengan sangat baik, fokus, dan secara mental siap menghadapi derbi Jatim ini," ujar Marcos Santos dilansir dari laman klub.

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Menurut Marcos Santos, kehadiran Eduardo Barbosa di lini tengah Persik menjadi salah satu perhatiannya.

Eduardo Barbosa yang biasa menyisir tengah lapangan memiliki peran penting dalam mengatur ritme permainan Macan Putih.

Pelatih Arema FC Marcos Santos ketar-ketir menjelang derbi Jawa Timur (Jatim) kontra Persik Kediri di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jumat (18/9) sore.
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TAGS   Marcos Santos arema fc persik Persik Kediri Derbi Jatim Arema FC vs Persik Arema FC vs Persik Kediri Stadion Kanjuruhan Super League 2026-2027

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