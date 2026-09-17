Hot Bursa Transfer: Pemain Timnas Niger Najeeb Yakubu Kembali ke Persijap

bali.jpnn.com, JEPARA - Bursa transfer Super League 2026-2027 masih dibuka hingga akhir September.

Sejumlah klub masih berusaha mendatangkan pemain baru untuk memperkuat tim musim ini.

Dinamika perburuan pemain baru pun kian menarik.

Salah satunya terkait nasib bek asal Niger, Najeeb Yakubu.

Setelah awal musim lalu dilepas Persijap Jepara ke tim promosi Garudayaksa FC, pemain Timnas Niger ini memutuskan kembali ke tim asal secara permanen.

Kepastian ini terungkap setelah manajemen Garudayaksa FC mengunggah ucapan perpisahan resmi melalui media sosial klub.

"Thank you Najeeb Yakubu for being part of the Garudayaksa journey.

Keep working, growing, and chasing your dreams. Good luck, Najeeb!" tulis akun resmi Garudayaksa FC.