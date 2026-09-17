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JPNN.com Bali Sport Hot Bursa Transfer: Pemain Timnas Niger Najeeb Yakubu Kembali ke Persijap

Hot Bursa Transfer: Pemain Timnas Niger Najeeb Yakubu Kembali ke Persijap

Kamis, 17 September 2026 – 18:36 WIB
Hot Bursa Transfer: Pemain Timnas Niger Najeeb Yakubu Kembali ke Persijap - JPNN.com Bali
Winger Najeeb Yakubu kembali ke Persijap secara permanen setelah dilepas tim promosi Garudayaksa FC. Foto: Instagram @persijap_jepara

bali.jpnn.com, JEPARA - Bursa transfer Super League 2026-2027 masih dibuka hingga akhir September.

Sejumlah klub masih berusaha mendatangkan pemain baru untuk memperkuat tim musim ini.

Dinamika perburuan pemain baru pun kian menarik.

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Salah satunya terkait nasib bek asal Niger, Najeeb Yakubu.

Setelah awal musim lalu dilepas Persijap Jepara ke tim promosi Garudayaksa FC, pemain Timnas Niger ini memutuskan kembali ke tim asal secara permanen.

Kepastian ini terungkap setelah manajemen Garudayaksa FC mengunggah ucapan perpisahan resmi melalui media sosial klub.

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"Thank you Najeeb Yakubu for being part of the Garudayaksa journey.

Keep working, growing, and chasing your dreams. Good luck, Najeeb!" tulis akun resmi Garudayaksa FC.

Setelah awal musim lalu dilepas Persijap Jepara ke tim promosi Garudayaksa FC, pemain Timnas Niger ini memutuskan kembali ke tim asal secara permanen.
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TAGS   bursa transfer Persijap Persijap Jepara Garudayaksa FC Najeeb Yakubu Timnas Niger Super League 2026-2027 Liga Indonesia

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