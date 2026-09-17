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JPNN.com Bali Sport Super League Makan Korban, Juan Cortes Lengser dari Kursi Pelatih Persija

Super League Makan Korban, Juan Cortes Lengser dari Kursi Pelatih Persija

Kamis, 17 September 2026 – 18:20 WIB
Super League Makan Korban, Juan Cortes Lengser dari Kursi Pelatih Persija - JPNN.com Bali
Manajemen Persijap mencopot Juan Cortes dari kursi pelatih setelah gagal memberi kemenangan pada dua laga awal Super League 2026-2027. Juan Cortes digantikan Mario Lemos yang sebelumnya sebagai Direktur Teknik Persijap. Foto: I.League

bali.jpnn.com, JEPARA - Kompetisi Super League 2026-2026 baru memasuki pekan ketiga.

Namun, kerasnya pertandingan di kasta tertinggi Liga Indonesia mulai memakan korban.

Manajemen Persijap Jepara secara mengejutkan mengakhiri kebersamaannya dengan pelatih Juan Cortes.

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Hasil minor yang diraih Persijap pada dua laga awal saat kalah 0-2 dari Madura United di laga tandang di pekan perdana dan takluk 0-1 dari Borneo FC di pekan kedua di laga home menjadi penyebabnya.

Manajemen memutuskan mencopot pelatih berkebangsaan Spanyol Juan Cortes dari kursi juru taktik Persib.

Sebagai gantinya manajemen menunjuk Direktur Teknik Persijap Mario Lemos sebagai pelatih baru Laskar Kalinyamat.

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Juan Cortes sendiri menduduki posisi baru sebagai Direktur Teknik Persijap menempati kursi Mario Lemos.

Pergeseran posisi ini bak dejavu bagi Mario Lemos.

Manajemen Persijap Jepara secara mengejutkan mengakhiri kebersamaannya dengan pelatih Juan Cortes meski kompetisi baru berjalan dua pertandingan
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TAGS   Super League Super League 2026-2027 Juan Cortes Persijap Persijap Jepara pelatih madura united Borneo FC Mario Lemos Divaldo Alves

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