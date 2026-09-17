Super League Makan Korban, Juan Cortes Lengser dari Kursi Pelatih Persija

bali.jpnn.com, JEPARA - Kompetisi Super League 2026-2026 baru memasuki pekan ketiga.

Namun, kerasnya pertandingan di kasta tertinggi Liga Indonesia mulai memakan korban.

Manajemen Persijap Jepara secara mengejutkan mengakhiri kebersamaannya dengan pelatih Juan Cortes.

Hasil minor yang diraih Persijap pada dua laga awal saat kalah 0-2 dari Madura United di laga tandang di pekan perdana dan takluk 0-1 dari Borneo FC di pekan kedua di laga home menjadi penyebabnya.

Manajemen memutuskan mencopot pelatih berkebangsaan Spanyol Juan Cortes dari kursi juru taktik Persib.

Sebagai gantinya manajemen menunjuk Direktur Teknik Persijap Mario Lemos sebagai pelatih baru Laskar Kalinyamat.

Juan Cortes sendiri menduduki posisi baru sebagai Direktur Teknik Persijap menempati kursi Mario Lemos.

Pergeseran posisi ini bak dejavu bagi Mario Lemos.