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Laga Persija vs Java United Pindah ke Bali, STY Bongkar Kekuatan Lawan

Kamis, 17 September 2026 – 17:34 WIB
Laga Persija vs Java United Pindah ke Bali, STY Bongkar Kekuatan Lawan - JPNN.com Bali
Pelatih Shin Tae yong tak memedulikan perpindahan venue pertandingan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno ke Stadion Kapten Dipta pada saat melawan Java United, Sabtu (12/9) mendatang. Foto: Persija

bali.jpnn.com, GIANYAR - Keputusan pahit harus diterima Persija Jakarta pada laga pekan ketiga Super League 2026-2027 pekan ini.

Menjamu Java United, Sabtu (19/9) malam pukul 19.00 WIB, Persija harus terusir dari Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

Sebagai gantinya, laga Persija kontra Java United harus pindah home base ke markas Bali United, Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar.

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SUGBK sendiri harus steril lantaran menjadi venue FIFA ASEAN Cup 2026 yang bergulir pekan depan.

Shin Tae yong sepertinya tak memedulikan perpindahan venue pertandingan.

Fokus mantan pelatih Timnas Indonesia Indonesia adalah memetakan kekuatan dan kelemahan klub yang dahulu bernama Malut United itu.

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Yang menjadi perhatian adalah mobilitas dan intensitas permainan lawan.

“Java United adalah tim dengan mobilitas tinggi dan banyak pemain yang aktif berlari.

Laga Persija kontra Java United harus pindah home base dari Stadion Utama Gelora Bung Karno ke markas Bali Unitred, Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar.
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TAGS   Persija Persija Jakarta Java United Persija vs Java United STY Shin Tae-yong Bali stadion kapten dipta bali united Stadion Utama Gelora Bung Karno

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