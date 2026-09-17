Laga Persija vs Java United Pindah ke Bali, STY Bongkar Kekuatan Lawan

bali.jpnn.com, GIANYAR - Keputusan pahit harus diterima Persija Jakarta pada laga pekan ketiga Super League 2026-2027 pekan ini.

Menjamu Java United, Sabtu (19/9) malam pukul 19.00 WIB, Persija harus terusir dari Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

Sebagai gantinya, laga Persija kontra Java United harus pindah home base ke markas Bali United, Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar.

SUGBK sendiri harus steril lantaran menjadi venue FIFA ASEAN Cup 2026 yang bergulir pekan depan.

Shin Tae yong sepertinya tak memedulikan perpindahan venue pertandingan.

Fokus mantan pelatih Timnas Indonesia Indonesia adalah memetakan kekuatan dan kelemahan klub yang dahulu bernama Malut United itu.

Yang menjadi perhatian adalah mobilitas dan intensitas permainan lawan.

“Java United adalah tim dengan mobilitas tinggi dan banyak pemain yang aktif berlari.