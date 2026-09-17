Brandon Wilson Puji Efek Formasi Baru Bali United, Persaingan Starter Kian Ketat

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gelandang bertahan Brandon James Wilson memasuki musim ketiga berseragam Bali United.

Brandon Wilson menjadi salah satu pemain yang masih dipertahankan manajemen Bali United dan dipercaya menjadi wakil kapten mendampingi Ricky Fajrin.

Oleh karena itu, Brandon Wilson ingin banyak terlibat membangun bentuk formasi baru timnya, terlebih musim ini ada banyak pemain baru Bali United yang bergabung.

"Kami tidak hanya bermain untuk mengejar kemenangan.

Kami juga bermain untuk membangun koneksi dan memahami satu sama lain sebagai tim," kata Brandon Wilson dilansir dari laman I.League.

Mantan pelatih Timnas Australia junior ini menilai Coach Johnny Jansen banyak melakukan perubahan komposisi skuad Bali United.

Hal ini membuat persaingan di dalam tim semakin terbuka.

Pemain asing maupun lokal punya kesempatan yang sama menjadi starting XI.