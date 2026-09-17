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JPNN.com Bali Sport Perasaan Campur Aduk Teja Paku Alam Seusai Persib Bekuk FC Seoul, Berkelas

Perasaan Campur Aduk Teja Paku Alam Seusai Persib Bekuk FC Seoul, Berkelas

Kamis, 17 September 2026 – 08:27 WIB
Perasaan Campur Aduk Teja Paku Alam Seusai Persib Bekuk FC Seoul, Berkelas - JPNN.com Bali
Sejumlah penyelamatan penting dilakukan Teja Paku Alam untuk menjaga gawang Persib Bandung tetap bersih hingga peluit panjang pada saat melawan FC Seoul, Rabu (16/9) malam di Stadion Piala Dunia, Seoul. Persib mengalahkan FC Seoul dengan skor 1 - 0. Foto: Instagram @tejapakualam

bali.jpnn.com, SEOUL - Persib Bandung tampil perkasa pada laga perdana Grup E AFC Champions League (ACL) Two 2026-2027 di Stadion Piala Dunia, Seoul, Rabu (16/9) kemarin.

Skuad Pangeran Biru berhasil mengalahkan tim tuan rumah FC Seoul dengan skor 1 – 0.

Gol tunggal bek tengah Julio Cesar pada menit kelima membungkam ambisi tuan rumah di kandangnya sendiri.

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Perolehan tiga poin ini membawa Persib Bandung memuncaki klasemen Grup E ACL Two 2026-2027.

Apresiasi khusus layak diberikan kepada penjaga gawang Persib Bandung Teja Paku Alam.

Sejumlah penyelamatan penting dilakukan Teja Paku Alam untuk menjaga gawang Persib Bandung tetap bersih hingga peluit panjang.

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Beberapa kali Teja Paku Alam menggagalkan peluang tuan rumah menjebol gawangnya.

Penampilan apik itu membuat kiper utama skuad Maung Bandung itu dinobatkan sebagai Player of the Match.

Sejumlah penyelamatan penting dilakukan Teja Paku Alam untuk menjaga gawang Persib Bandung tetap bersih hingga peluit panjang.
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TAGS   teja paku alam Persib persib bandung FC Seoul Kiper FC Seoul vs Persib FC Seoul vs Persib Bandung Player of The Match AFC Champions League Two ACL Two 2026-2027

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