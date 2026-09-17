Igor Tolic Blak-blakan, Bongkar Racikan Taktik Persib Bungkam FC Seoul

bali.jpnn.com, SEOUL - Igor Tolic tak bisa menyembunyikan rasa bangganya Persib Bandung mengantongi tiga poin seusai mengalahkan FC Seoul pada laga perdana Grup E AFC Champions League (ACL) Two 2026-2027 di Stadion Piala Dunia, Seoul, Rabu (16/9) malam.

Menurut Igor Tolic, kemenangan yang diraih Persib berjalan tidak mudah mengingat tuan rumah memberikan perlawanan mati-matian.

Apalagi Persib Bandung datang ke Seoul, Korea Selatan (Korsel) setelah menjalani pertandingan derbi melawan Persija Jakarta yang menguras energi.

"Kami harus memastikan siapa pemain yang bugar dan siapa yang tidak, lalu menyesuaikan taktik untuk pertandingan ini," kata Igor Tolic dilansir dari laman klub.

Oleh karena itu, pelatih berkebangsaan Kroasia ini harus melakukan penyesuaian, baik dalam menentukan pemain maupun pendekatan taktik.

“Adaptasi menjadi bagian penting karena Persib Bandung menghadapi lawan yang tampil agresif, khususnya setelah memasuki babak kedua,” ujar Igor Tolic.

Persib Bandung menang tipis atas FC Seoul 1 – 0.

Gol tunggal bek tengah Julio Cesar pada menit kelima mengantarkan Persib meraih poin perdana sekaligus memuncaki klasemen Grup E ACL Two 2026-2027.