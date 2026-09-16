Osmar Loss Kritik Performa Dewa United saat Bungkam Borneo FC, Sorot Mental

bali.jpnn.com, SAMARINDA - Pelatih Osmar Loss angkat bicara seusai Dewa United mengalahkan Borneo FC pada laga pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Segiri Samarinda, Rabu (16/9) dengan skor 3 – 1.

Mantan juru taktik Persepolis FC di Liga Iran ini memastikan akan melakukan evaluasi terkait performa anak asuhnya.

Menurut Osmar Loss, laga Dewa United kontra Borneo FC berjalan sangat berat dan menuntut kerja keras ekstra dari para pemainnya.

"Ini adalah pertandingan yang sulit. Kami sangat senang bisa meraih tiga poin di laga tandang ini," ujar Osmar Loss dilansir dari laman klub.

Tiga gol Dewa United dicetak Johnathan menit ke-14 dan brace yang dicetak Denilson melalui titik putih menit ke-90 + 1 dan 90 + 6.

Tuan rumah Borneo FC hanya mampu mencetak satu gol yang dicetak gelandang Ikhsan Zikrak menit ke-49.

Tiga poin tambahan membuat Dewa United kini memuncaki klasemen Super League 2026-2027 dengan tujuh poin, hasil dari dua kali menang dan sekali seri.

Dewa United menggeser posisi Bali United, Madura United dan Persija di posisi kedua, ketiga serta keempat.