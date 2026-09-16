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Dewa United Gilas Borneo FC 3 – 1 di Stadion Segiri, Cek Klasemen!

Rabu, 16 September 2026 – 20:14 WIB
Dewa United Gilas Borneo FC 3 – 1 di Stadion Segiri, Cek Klasemen! - JPNN.com Bali
Penyerang Dewa United Rafael Struick melepaskan tendangan diadang pemain Borneo FC di Stadion Segiri, Samarinda, Sabtu (16/9). Dewa United mengalahkan tuan rumah Borneo FC dengan skor 3 - 1. Foto: Instagram@dewaunitedfc

bali.jpnn.com, SAMARINDA - Nasib apes kembali menimpa Borneo FC di kompetisi Super League 2026-2027.

Berstatus tuan rumah, Borneo FC takluk dari tim tamu Dewa United pada laga pekan ketiga di Stadion Segiri, Samarinda, Rabu (16/9) sore dengan skor telak 1 – 3.

Tiga gol Dewa United dicetak Johnathan menit ke-14 dan brace yang dicetak Denilson melalui titik putih menit ke-90 + 1 dan 90 + 6.

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Tuan rumah Borneo FC hanya mampu mencetak satu gol yang dicetak Ikhsan Zikrak menit ke-49.

Tiga poin tambahan membuat Dewa United kini memuncaki klasemen Super League 2026-2027 dengan tujuh poin, hasil dari dua kali menang dan sekali seri.

Borneo FC di lain sisi tertahan di peringkat ke-10 dengan tiga poin, hasil dari sekali menang dan dua kali kalah.

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Borneo FC tampil agresif sejak menit awal pertandingan.

Penyerang skuad Pesut Etam menekan lini pertahanan skuad Banten Warriors melalui serangan cepat.

Berstatus tuan rumah, Borneo FC takluk dari tim tamu Dewa United pada laga pekan ketiga di Stadion Segiri, Samarinda, Rabu (16/9) sore dengan skor telak 1 – 3.
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TAGS   Borneo FC Dewa United Borneo FC vs Dewa United Stadion Segiri Samarinda Super League 2026-2027 Klasemen Super League 2026-2027

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