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JPNN.com Bali Sport ACL Two: Persib Bantai FC Seoul 1-0 di Korsel, Strategi Igor Tolic Amazing

ACL Two: Persib Bantai FC Seoul 1-0 di Korsel, Strategi Igor Tolic Amazing

Rabu, 16 September 2026 – 19:15 WIB
ACL Two: Persib Bantai FC Seoul 1-0 di Korsel, Strategi Igor Tolic Amazing - JPNN.com Bali
Rekaman aksi bek Persib Julio Cesar menjebol gawang FC Seoul pada laga perdana AFC Champions League (ACL) Two 2026-2027 di Stadion Piala Dunia, Seoul, Rabu (16/9). Foto: Instagram@persib

bali.jpnn.com, SEOUL - Lawatan Persib Bandung ke Korea Selatan (Korsel) menantang FC Seoul pada laga perdana Grup E AFC Champions League (ACL) Two 2026-2027 berbuah manis.

Pada laga yang berlangsung Rabu (16/9) sore di Stadion Piala Dunia Seoul, Persib Bandung menang tipis atas FC Seoul 1 – 0.

Gol tunggal bek tengah Julio Cesar pada menit kelima mengantarkan Persib meraih poin perdana sekaligus memuncaki klasemen Grup E ACL Two 2026-2027.

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Persib Bandung langsung menekan sejak awal pertandingan.

Luka Menalo menerima umpan terobosan dari Adam Alis dan mencoba melepaskan umpan silang.

Bola sempat mengenai pemain FC Seoul dan menghasilkan sepak pojok.

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Dari situasi sepak pojok tersebut, Marc Klok mengirimkan bola ke area berbahaya.

Julio Cesar bergerak cepat, menyambar umpan Marc Klok dan mengarahkannya ke dalam gawang FC Seoul.

Persib Bandung menang tipis atas FC Seoul 1 – 0 pada laga perdana Grup E AFC Champions League (ACL) Two 2026-2027 di Stadion Piala Dunia Seoul, Rabu (16/9)
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TAGS   Persib persib bandung AFC Champions League Two ACL Two ACL Two 2026-2027 FC Seoul FC Seoul vs Persib Igor Tolic Julio Cesar FC Seoul vs Persib Bandung

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