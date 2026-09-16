ACL Two: Persib Bantai FC Seoul 1-0 di Korsel, Strategi Igor Tolic Amazing

bali.jpnn.com, SEOUL - Lawatan Persib Bandung ke Korea Selatan (Korsel) menantang FC Seoul pada laga perdana Grup E AFC Champions League (ACL) Two 2026-2027 berbuah manis.

Pada laga yang berlangsung Rabu (16/9) sore di Stadion Piala Dunia Seoul, Persib Bandung menang tipis atas FC Seoul 1 – 0.

Gol tunggal bek tengah Julio Cesar pada menit kelima mengantarkan Persib meraih poin perdana sekaligus memuncaki klasemen Grup E ACL Two 2026-2027.

Persib Bandung langsung menekan sejak awal pertandingan.

Luka Menalo menerima umpan terobosan dari Adam Alis dan mencoba melepaskan umpan silang.

Bola sempat mengenai pemain FC Seoul dan menghasilkan sepak pojok.

Dari situasi sepak pojok tersebut, Marc Klok mengirimkan bola ke area berbahaya.

Julio Cesar bergerak cepat, menyambar umpan Marc Klok dan mengarahkannya ke dalam gawang FC Seoul.