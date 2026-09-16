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Borneo FC Kian Mengerikan, Rekrut Striker Garang Asal Brasil

Rabu, 16 September 2026 – 08:28 WIB
Borneo FC Kian Mengerikan, Rekrut Striker Garang Asal Brasil - JPNN.com Bali
Manajemen Borneo FC bergerak cepat memperkuat kedalaman skuadnya untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 dengan merekrut Carlos Patrick. Foto: Borneo FC

bali.jpnn.com, SAMARINDA - Manajemen Borneo FC bergerak cepat memperkuat kedalaman skuadnya untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027.

Terbaru, klub berjuluk Pesut Etam tersebut mendaratkan penyerang asal Brasil Carlos Patrick untuk memperkuat tim.

Striker asal Brasil ini diproyeksikan menambah daya gedor sekaligus menyuntikkan kreativitas dan fleksibilitas di lini depan maupun tengah tim.

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Dilansir dari laman klub, Carlos Patrick dikenal sebagai pemain serbapipa (versatile) yang mampu beroperasi di beberapa posisi dengan karakter permainan agresif.

Kemampuannya ini diharapkan bisa memberikan opsi taktik tambahan bagi pelatih di tengah padatnya jadwal kompetisi.

Langkah memboyong Carlos Patrick juga menjadi bagian dari strategi besar Borneo FC untuk mematangkan persiapan menghadapi tantangan di level internasional.

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Selain tampil di kompetisi domestik, Borneo FC tampil mewakili Indonesia di ajang kompetisi Asia musim ini.

“Borneo FC memiliki ambisi besar untuk tidak sekadar tampil di kompetisi Asia.

Manajemen Borneo FC bergerak cepat memperkuat kedalaman skuadnya untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 dengan merekrut Carlos Patrick
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TAGS   Borneo FC Carlos Patrick striker Brasil Super League 2026-2027 kompetisi asia

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