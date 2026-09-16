STY Beber Kunci Utama Keperkasaan Persija, Minta Pemain Lapar Kemenangan

bali.jpnn.com, JAKARTA - Pelatih Shin Tae yong mengingatkan agar euforia atas dua kemenangan yang diraih Persija Jakarta tidak dirayakan berlebihan.

Rizki Ridho dan kolega harus menyadari bahwa perjalanan kompetisi Super League 2026-2027 masih sangat panjang.

Menurut Shin Tae yong, petaka akan datang jika Persija tidak mampu menjaga performa pada pekan berikutnya.

Oleh karena itu, skuad Macan Kemayoran harus tetap lapar akan kemenangan dan menjaga ambisi agar tidak meredup.

Persija meraih enam poin, setelah mengalahkan Borneo FC dan Persib Bandung.

“Sangat penting meraih hasil positif saat melawan tim-tim kuat.

Ini akan sangat membantu perjalanan tim ke depannya,” kata Shin Tae yong dilansir dari laman klub.

Mantan pelatih Timnas Indonesia ini membeberkan tiga kunci utama yang membuat timnya mampu menumbangkan Persib dan Borneo FC.