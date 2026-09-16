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JPNN.com Bali Sport STY Beber Kunci Utama Keperkasaan Persija, Minta Pemain Lapar Kemenangan

STY Beber Kunci Utama Keperkasaan Persija, Minta Pemain Lapar Kemenangan

Rabu, 16 September 2026 – 08:10 WIB
STY Beber Kunci Utama Keperkasaan Persija, Minta Pemain Lapar Kemenangan - JPNN.com Bali
Pelatih Persija Shin Tae yong memimpin anak asuhnya dari pinggir lapangan. STY minta skuad Macan Kemayoran harus tetap lapar akan kemenangan dan menjaga ambisi agar tidak meredup. Foto; Instagram @persija

bali.jpnn.com, JAKARTA - Pelatih Shin Tae yong mengingatkan agar euforia atas dua kemenangan yang diraih Persija Jakarta tidak dirayakan berlebihan.

Rizki Ridho dan kolega harus menyadari bahwa perjalanan kompetisi Super League 2026-2027 masih sangat panjang.

Menurut Shin Tae yong, petaka akan datang jika Persija tidak mampu menjaga performa pada pekan berikutnya.

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Oleh karena itu, skuad Macan Kemayoran harus tetap lapar akan kemenangan dan menjaga ambisi agar tidak meredup.

Persija meraih enam poin, setelah mengalahkan Borneo FC dan Persib Bandung.

“Sangat penting meraih hasil positif saat melawan tim-tim kuat.

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Ini akan sangat membantu perjalanan tim ke depannya,” kata Shin Tae yong dilansir dari laman klub.

Mantan pelatih Timnas Indonesia ini membeberkan tiga kunci utama yang membuat timnya mampu menumbangkan Persib dan Borneo FC.

Pelatih Shin Tae yong minta skuad Macan Kemayoran harus tetap lapar akan kemenangan dan menjaga ambisi agar tidak meredup di kompetisi Super League 2026-2027
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TAGS   Shin Tae-yong STY Persija Persija Jakarta Borneo FC Persib persib bandung Super League 2026-2027

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