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JPNN.com Bali Sport Persib Tanpa Notsuda & Sandy Walsh, Igor Tolic Puji Kekuatan FC Seoul

Persib Tanpa Notsuda & Sandy Walsh, Igor Tolic Puji Kekuatan FC Seoul

Rabu, 16 September 2026 – 07:29 WIB
Persib Tanpa Notsuda & Sandy Walsh, Igor Tolic Puji Kekuatan FC Seoul - JPNN.com Bali
Pelatih Igor Tolic minta pemain Persib menunjukkan performa terbaik pada laga perdana Grup E AFC Champions League Two (ACL Two) 2026-2027 menghadapi FC Seoul. Foto: Persib

bali.jpnn.com, SEOUL - Pelatih Igor Tolic minta pemain Persib menunjukkan performa terbaik pada laga perdana Grup E AFC Champions League Two (ACL Two) 2026-2027 menghadapi FC Seoul.

Pertandingan besar tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Piala Dunia Seoul, Rabu (16/9) sore pukul 17.00 WIB.

Igor Tolic berambisi mendapatkan hasil maksimal pada laga pembuka perjalanan Persib Bandung di kompetisi Asia.

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"Kami bangga bisa berada di sini, di tempat bersejarah ini, untuk mewakili Indonesia.

Saya berharap kami dapat memainkan pertandingan yang bagus dan membuat para penggemar bangga," ujar Igor Tolic dilansir dari laman klub.

Namun, Igor Tolic memahami FC Seoul akan menjadi lawan yang tidak mudah bagi Persib.

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Menurut Igor Tolic, FC Seoul merupakan salah satu klub papan atas Korea Selatan dan saat ini tengah menunjukkan performa impresif di kompetisi domestik.

Persib kian merana karena dua pemain andalannya absen pada laga penting ini.

Pelatih Igor Tolic minta pemain Persib menunjukkan performa terbaik pada laga perdana Grup E AFC Champions League Two (ACL Two) 2026-2027 menghadapi FC Seoul.
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TAGS   Persib persib bandung FC Seoul FC Seoul vs Persib Igor Tolic Gakuto Notsuda Sandy Walsh AFC Champions League Two ACL Two 2026-2027 cedera

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