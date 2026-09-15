Bali United Sapu Bersih Laga Kandang, Kadek Arel Tatap Laga Kontra Borneo FC

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bek tengah Kadek Arel Priyatna senang Bali United mampu menyapu bersih dua laga kandang awal musim dengan hasil sempurna.

Raihan enam poin penuh di Stadion Kapten I Wayan Dipta menjadi modal berharga sekaligus pendorong motivasi Serdadu Tridatu menjelang melakoni laga tandang perdana musim ini.

Bali United dijadwalkan menjalani laga tandang pekan ketiga Super League 2026-2027 kontra tuan rumah Borneo FC, Minggu (20/9) mendatang di Stadion Segiri, Samarinda.

“Ini merupakan pertandingan yang berharga buat kami di mana bisa meraih enam poin kemenangan di dua laga terakhir.

Saat ini, fokus kami adalah pada laga tandang perdana musim ini ke markas Borneo FC di Samarinda,” ujar Kadek Arel dilansir dari laman klub.

Kemenangan terbaru Bali United terjadi saat melibas tim promosi Isenmulang FC dengan skor telak 4–1 pada pekan kedua Super League 2026-2027, Sabtu (12/9) lalu.

Pemain sayap asal Belanda Thijmen Goppel tampil cemerlang dengan mencetak brace ke gawang Isenmulang FC yang dikawal Jefri Wibowo pada menit ke-35 dan 90.

Dua gol tambahan Serdadu Tridatu masing-masing disumbangkan oleh gelandang serang Teppei Yachida pada menit ke-45+2 dan penyerang sayap Irfan Jaya menit ke-77.