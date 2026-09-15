Jadwal Super League: Persija Terusir dari SGBK, Borneo FC & Dewa United Terdampak
bali.jpnn.com, DENPASAR - Kompetisi Super League 2026-2027 kembali bergulir pekan ini.
Pekan ketiga kompetisi kasta tertinggi Liga Indonesia ini dijadwalkan berlangsung pada Rabu (16/9) besok hingga Minggu (20/9) mendatang.
Total ada 10 pertandingan yang berlangsung di kota dan stadion berbeda pada pukul 15.30 WIB dan 19.00 WIB.
Laga pekan ketiga dibuka di Stadion Segiri, Samarinda, Rabu (16/9) besok mempertemukan tuan rumah Borneo FC melawan Dewa United FC.
Pertandingan tim bertabur bintang ini berlangsung pukul 15.30 WIB.
Pertandingan kedua pekan ketiga berlangsung Jumat (18/9) lusa di dua stadion berbeda.
Laga pertama berlangsung di Stadion Kanjuruhan, Malang, pukul 15.30 WIB mempertemukan tuan rumah Arema FC melawan Persik Kedua.
Pertandingan kedua bergulir di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan pukul 19.00 WIB, antara tuan rumah Madura United kontra PSIM Yogyakarta.
Pekan ketiga kompetisi Super League 2026-2027 dijadwalkan berlangsung pada Rabu (16/9) besok hingga Minggu (20/9) mendatang.
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