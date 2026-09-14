Bali United Nyaman di Puncak Klasemen, Johnny Jansen Sorot Mental Pemain

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pelatih Johnny Jansen meluapkan kegembiraannya seusai Bali United melibas tim promosi Isenmulang FC 4–1 pada pekan kedua Super League 2026-2027 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (12/9).

Menurut Johnny jansen, kemenangan tersebut berkat kerja keras dan usaha yang dilakukan anak asuhnya.

Pemain sayap Bali United Thijmen Goppel pada laga tersebut mencetak brace ke gawang Isenmulang FC yang dikawal Jefri Wibowo pada menit ke-35 dan 90.

Dua gol lagi dicetak gelandang serang Teppei Yachida menit ke-45 + 2 dan penyerang sayap Irjan Jaya menit ke-77.

Gol satu-satunya Isenmulang FC dicetak pemain bertahan Dauglas Cruz pada menit ke-90 + 6.

Hasil ini menempatkan Bali United berada di puncak klasemen Super League 2026-2026 dengan enam poin, hasil dari dua kali menang.

Bali United berhak di puncak klasemen karena unggul dari jumlah mencetak gol dari Madura United meski selisih golnya sama, yakni empat.

“Kami merasakan dua kemenangan di laga awal ini sangat berharga, mengingat proses yang kami jalani sejak pramusim.