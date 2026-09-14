Taktik Aneh Tavares Bungkam PSIM Terungkap, Sentil Posisi Risto Mitrevski

bali.jpnn.com, SURABAYA - Taktik Bernardo Tavares saat membawa Persebaya mengalahkan PSIM Yogyakarta 1 – 0 pada laga pekan kedua Super League 2026-2027 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Minggu (13/9) kemarin, benar-benar tak masuk akal.

Mantan pelatih PSM Makassar ini melakukan sejumlah perubahan taktik untuk menjaga keseimbangan permainan tim.

Yang paling terlihat adalah perubahan posisi bek tengah Persebaya Risto Mitrevski.

Bernardo Tavares secara mengejutkan menempatkan mantan pemain Dewa United di posisi tengah, tepatnya sebagai gelandang bertahan yang selama ini menjadi milik Rachmat Irianto.

Untuk posisi bek tengah, juru taktik asal Portugal itu menempatkan Walber Mota dan Yuran Fernandes di jantung pertahanan tim.

Perubahan posisi tersebut menjadi bagian dari strategi Bernardo Tavares dalam menghadapi karakter permainan PSIM Yogyakarta yang dikenal disiplin dalam bertahan dan menyerang.

Menurut Bernardo Tavares, menempatkan Risto Mitrevski sebagai gelandang bertahan tidak berarti Persebaya memilih bermain defensif.

"Musim lalu saya juga sempat menempatkan Risto di posisi itu pada beberapa pertandingan.