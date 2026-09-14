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Darije Kalezic Buka-bukaan Rahasia Bangkit PSM Makassar, tak Mudah

Senin, 14 September 2026 – 20:46 WIB
Darije Kalezic Buka-bukaan Rahasia Bangkit PSM Makassar, tak Mudah - JPNN.com Bali
Pelatih PSM Makassar Darije Kalezic memberi instruksi kepada pemainnya saat melawan Arema FC di Stadion BJ Habibie, Pare-pare, Minggu (13/9) kemarin. PSM kontra Arema FC berakhir imbang 3 - 3. Foto: Instagram @psm_makassar

bali.jpnn.com, PARE-PARE - Darije Kalezic membocorkan kunci keberhasilan PSM Makassar bangkit dari tertinggal dua gol saat menahan imbang Arema FC 3–3 di Stadion BJ Habibie, Parepare, Minggu (13/9) kemarin.

Menurut Darije Kalezic, mentalitas pantang menyerah hingga peluit panjang berbunyi menjadi faktor pembeda Juku Eja musim ini.

“Musim lalu kami sering kehilangan poin di menit-menit akhir.

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Hari ini sebaliknya, kami justru mampu bangkit dan mencetak gol penyeimbang di menit akhir,” ujar Darije Kalezic di media sosial klub.

Arema FC sempat memimpin lewat gol Gabriel Silva pada menit ke-29 dan penalti Gustavo Franca menit ke-35.

Namun, pemain PSM Makassar membalas melalui titik putih pada menit ke-45+1 yang dicetak Stefan Jevtoski.

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Arema FC kembali unggul 3 – 1 atas PSM Makassar melalui Careca pada menit ke-60.

Luka Cumic menjadi pahlawan kemenangan PSM Makassar setelah mencetak brace ke gawang Arema FC pada menit ke-66 dan 90+6.

Darije Kalezic membocorkan kunci keberhasilan PSM Makassar bangkit dari tertinggal dua gol saat menahan imbang Arema FC 3–3 di Stadion BJ Habibie, kemarin
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TAGS   Darije Kalezic PSM psm makassar arema fc PSM vs Arema FC PSM Makassar vs Arema FC Stadion BJ Habibie Super League 2026-2027

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