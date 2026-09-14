Arema FC Buang Tiga Poin di Markas PSM, Marcos Santos Mengamuk, Tegas!

bali.jpnn.com, PARE-PARE - Marcos Santos kecewa berat ambisi Arema FC mengakhiri pertandingan dengan tiga poin kontra tuan rumah PSM Makassar di Stadion BJ Habibie, Pare-pare, Minggu (13/9) kemarin kandas.

Kekecewaan Marcos Santos cukup pantas mengingat Arema FC unggul 2 – 1 dari PSM Makassar di babak pertama.

Namun, kecerobohan lini pertahanan di menit akhir membuat Arema FC pulang ke Malang dengan satu poin setelah kedua kesebelasan bermain imbang 3 – 3.

Tiga gol Arema FC dicetak Gabriel Silva menit ke-29, Gustavo Franca dari titik putih menit ke-35 dan Careca menit ke-60.

Tiga gol PSM Makassar dicetak Luka Cumic yang mencetak brace menit ke-66 dan 90 + 6, dan satu lagi dicetak Stefan Jevtoski dari titik putih menit ke-45 + 1.

“Dengan segala hormat kepada PSM Makassar yang pantang menyerah, ini murni kelalaian kami.

Kami pulang dengan rasa pahit karena seharusnya bisa mengamankan tiga poin dari laga ini," ujar Marcos Santos dilansir dari laman klub.

Juru taktik dari Brasil ini menilai anak asuhnya hilang konsentrasi di saat-saat krusial meskipun sempat menjalankan rencana taktis dengan baik.