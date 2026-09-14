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Tavares Sentil Kinerja Pemain Persebaya saat Bungkam PSIM, Finishing Payah

Senin, 14 September 2026 – 08:32 WIB
Tavares Sentil Kinerja Pemain Persebaya saat Bungkam PSIM, Finishing Payah - JPNN.com Bali
Pelatih Bernardo Tavares memimpin skuad Persebaya saat melawan PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Minggu (13/9) malam. Persebaya mengalahkan PSIM dengan skor 1 - 0. Foto: Persebaya

bali.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya mengamankan tiga poin pada laga pekan kedua Super League 2026-2027 seusai membungkam PSIM Yogyakarta 1-0 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Minggu (13/9) malam.

Kendati menang, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menilai kinerja timnya masih menyisakan sejumlah catatan yang perlu perbaikan.

Kemenangan The Green Force – julukan Persebaya ditentukan lewat gol tunggal Alex Martins pada menit ke-81 memanfaatkan assist dari bek Jefferson Silva.

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Persebaya sebenarnya diuntungkan setelah PSIM Yogyakarta harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-49 akibat pelanggaran keras terhadap Toni Firmansyah.

Namun, Persebaya Surabaya sempat kesulitan memecah kebuntuan menghadapi perlawanan sengit tim tamu.

"Pertandingan berjalan sangat intens.

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Kami menciptakan lebih banyak peluang dan situasi dari bola mati.

Namun, penyelesaian akhir masih menjadi aspek yang harus diperbaiki," ujar Bernardo Tavares dilansir dari laman klub.

Pelatih Persebaya Bernardo Tavares menilai kinerja timnya masih menyisakan sejumlah catatan yang perlu perbaikan saat menang tipis kontra PSIM Yogyakarta
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TAGS   Bernardo Tavares Persebaya Persebaya Surabaya PSIM PSIM Yogyakarta Persebaya vs PSIM Stadion Gelora Bung Tomo Persebaya Surabaya vs PSIM Yogyakarta Super League 2026-2027

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