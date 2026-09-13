Makan Konate: Isenmulang FC Banyak Celah Seusai Dibungkam Bali United

bali.jpnn.com, GIANYAR - Gelandang Isenmulang FC Makan Konate tak bisa menyembunyikan rasa kecewanya setelah timnya digilas Bali United pada laga pekan kedua Super League 2026-2027.

Bertanding di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (12/9) malam, tim promosi hasil reinkarnasi Adhyaksa FC tersebut harus bertekuk lutut seusai dihajar Bali United dengan skor telak 1-4.

Meski terpukul dengan hasil minor tersebut, mantan pemain Persib Bandung ini optimistis Laskar Tambun Bungai dapat segera bangkit dari keterpurukan.

"Kami tentu kecewa dengan hasilnya.

Namun, insyaAllah saya percaya dengan teman-teman, kami bisa bangkit," ujar Makan Konate seusai pertandingan.

Empat gol kemenangan Bali United diborong pemain belakang Thijmen Goppel yang mencetak brace pada menit ke-35 dan 90.

Dua gol Serdadu Tridatu dicetak gelandang Teppei Yachida pada menit ke-45 +2 dan penyerang sayap Irfan Jaya menit ke-77.

Gol tunggal Isenmulang FC dicetak pemain bertahan Dauglas Cruz pada menit ke-90 + 6.