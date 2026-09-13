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Makan Konate: Isenmulang FC Banyak Celah Seusai Dibungkam Bali United

Minggu, 13 September 2026 – 18:35 WIB
Makan Konate: Isenmulang FC Banyak Celah Seusai Dibungkam Bali United - JPNN.com Bali
Gelandang Isenmulang FC Makan Konate mengontrol bola ditempel pemain Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (12/9) malam. Bali United mengalahkan Isenmulang FC dengan skor 4 - 1. Foto: Instagram @isenmulangkaltengfc

bali.jpnn.com, GIANYAR - Gelandang Isenmulang FC Makan Konate tak bisa menyembunyikan rasa kecewanya setelah timnya digilas Bali United pada laga pekan kedua Super League 2026-2027.

Bertanding di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (12/9) malam, tim promosi hasil reinkarnasi Adhyaksa FC tersebut harus bertekuk lutut seusai dihajar Bali United dengan skor telak 1-4.

Meski terpukul dengan hasil minor tersebut, mantan pemain Persib Bandung ini optimistis Laskar Tambun Bungai dapat segera bangkit dari keterpurukan.

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"Kami tentu kecewa dengan hasilnya.

Namun, insyaAllah saya percaya dengan teman-teman, kami bisa bangkit," ujar Makan Konate seusai pertandingan.

Empat gol kemenangan Bali United diborong pemain belakang Thijmen Goppel yang mencetak brace pada menit ke-35 dan 90.

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Dua gol Serdadu Tridatu dicetak gelandang Teppei Yachida pada menit ke-45 +2 dan penyerang sayap Irfan Jaya menit ke-77.

Gol tunggal Isenmulang FC dicetak pemain bertahan Dauglas Cruz pada menit ke-90 + 6.

Gelandang Isenmulang FC Makan Konate tak bisa menyembunyikan rasa kecewanya setelah timnya digilas Bali United pada laga pekan kedua Super League 2026-2027.
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TAGS   Makan Konate Isenmulang Kalteng FC Isenmulang FC bali united Bali United vs Isenmulang Kalteng FC Bali United vs Isenmulang FC stadion kapten dipta Super League 2026-2027

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