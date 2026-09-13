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Igor Tolic Minta Maaf ke Bobotoh, Sebut Persib Inkonsisten Kontra Persija

Minggu, 13 September 2026 – 17:52 WIB
Igor Tolic Minta Maaf ke Bobotoh, Sebut Persib Inkonsisten Kontra Persija - JPNN.com Bali
Reaksi pelatih Persib Igor Tolic dan juru taktik Persija Shin Tae yong saat memimpin anaknya duel pada laga El Clasico di SUGBK, Jakarta, Sabtu (12/9) kemarin. Persija mengalahkan Persib dengan skor 2 - 1. Foto: Instagram @persib

bali.jpnn.com, JAKARTA - Pelatih Igor Tolic secara terbuka minta maaf kepada Bobotoh seusai Persib takluk dari Persija pada laga El Clasico pekan kedua Super League 2026-2027 di
Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (12/9) malam.

Menurut Igor Tolic, Persib tampil underperform, jauh dari ekspektasi.

Pemain Persib tampil kurang dinamis, terutama dalam memberi ruang bagi skuad Macan Kemayoran untuk mengendalikan alur permainan.

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"Saya ingin menyampaikan permohonan maaf kepada Bobotoh.

Pada 60 menit pertama, kami tidak tampil cukup baik dan kurang dinamis," ujar Igor Tolic dilansir dari laman klub.

Persija mengalahkan Persib pada laga big match itu dengan skor 2 – 1.

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Dua gol kemenangan Persija dicetak striker jangkung asal Swedia, Alexander Jeremejeff menit ke-41 dan Ivan Mamut menit ke-90 + 5.

Gol Persib di lain sisi dicetak penyerang asing Balsa Sekulic pada menit ke-81.

Menurut Igor Tolic, Persib tampil underperforma, jauh dari ekspektasi, saat kalah dari Persib pada laga El Clasico Super League 2026-2027 di SUGBK kemarin
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TAGS   Igor Tolic Persib persib bandung Persija Persija Jakarta Persija vs Persib Persija Jakarta vs Persib Bandung FC Seoul Super League 2026-2027 AFC Champions League Two

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