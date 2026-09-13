Igor Tolic Minta Maaf ke Bobotoh, Sebut Persib Inkonsisten Kontra Persija

bali.jpnn.com, JAKARTA - Pelatih Igor Tolic secara terbuka minta maaf kepada Bobotoh seusai Persib takluk dari Persija pada laga El Clasico pekan kedua Super League 2026-2027 di

Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (12/9) malam.

Menurut Igor Tolic, Persib tampil underperform, jauh dari ekspektasi.

Pemain Persib tampil kurang dinamis, terutama dalam memberi ruang bagi skuad Macan Kemayoran untuk mengendalikan alur permainan.

"Saya ingin menyampaikan permohonan maaf kepada Bobotoh.

Pada 60 menit pertama, kami tidak tampil cukup baik dan kurang dinamis," ujar Igor Tolic dilansir dari laman klub.

Persija mengalahkan Persib pada laga big match itu dengan skor 2 – 1.

Dua gol kemenangan Persija dicetak striker jangkung asal Swedia, Alexander Jeremejeff menit ke-41 dan Ivan Mamut menit ke-90 + 5.

Gol Persib di lain sisi dicetak penyerang asing Balsa Sekulic pada menit ke-81.