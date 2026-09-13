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JPNN.com Bali Sport Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Persebaya vs PSIM, Potensi Meledak!

Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Persebaya vs PSIM, Potensi Meledak!

Minggu, 13 September 2026 – 17:25 WIB
Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Persebaya vs PSIM, Potensi Meledak! - JPNN.com Bali
Ilustrasi bola. Tuan rumah Persebaya Surabaya menantang PSIM Yogyakarta pada pukul 19.00 WIB atau 20.00 WITA, di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT). Foto: Instagram @persija

bali.jpnn.com, SURABAYA - Duel big match tersaji pada laga pekan kedua Super League 2026-2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya Minggu (13/9) malam.

Tuan rumah Persebaya Surabaya menantang PSIM Yogyakarta pada pukul 19.00 WIB atau 20.00 WITA.

Bagi Anda yang tidak bisa menyaksikan jalannya pertandingan di Stadion GBT, Surabaya, tak perlu khawatir lantaran laga ini bisa disaksikan secara live di Indosiar.

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Pada pertemuan musim lalu di Stadion GBT, Surabaya, Persebaya takluk dari PSIM Yogyakarta dengan skor 0 – 1.

Kekalahan ini masih melekat bagi sebagian pemain yang berada di skuad musim lalu.

Oleh karena itu, pelatih Persebaya Bernardo Tavares minta memori tersebut menjadi pengingat agar para pemain tampil lebih siap, fokus, dan memiliki determinasi sejak awal laga.

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“Kami kehilangan tiga poin setelah kebobolan pada menit-menit akhir.

Kami tidak boleh melupakan pengalaman tersebut,” ujar Bernardo Tavares dilansir dari laman klub.

Tuan rumah Persebaya Surabaya menantang PSIM Yogyakarta pada pukul 19.00 WIB atau 20.00 WITA di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT)
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TAGS   Persebaya Persebaya Surabaya PSIM PSIM Yogyakarta Persebaya vs PSIM Persebaya Surabaya vs PSIM Yogyakarta Stadion Gelora Bung Tomo Bernardo Tavares Jean Paul van Gastel Super League 2026-2027

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