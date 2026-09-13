Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Persebaya vs PSIM, Potensi Meledak!

bali.jpnn.com, SURABAYA - Duel big match tersaji pada laga pekan kedua Super League 2026-2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya Minggu (13/9) malam.

Tuan rumah Persebaya Surabaya menantang PSIM Yogyakarta pada pukul 19.00 WIB atau 20.00 WITA.

Bagi Anda yang tidak bisa menyaksikan jalannya pertandingan di Stadion GBT, Surabaya, tak perlu khawatir lantaran laga ini bisa disaksikan secara live di Indosiar.

Pada pertemuan musim lalu di Stadion GBT, Surabaya, Persebaya takluk dari PSIM Yogyakarta dengan skor 0 – 1.

Kekalahan ini masih melekat bagi sebagian pemain yang berada di skuad musim lalu.

Oleh karena itu, pelatih Persebaya Bernardo Tavares minta memori tersebut menjadi pengingat agar para pemain tampil lebih siap, fokus, dan memiliki determinasi sejak awal laga.

“Kami kehilangan tiga poin setelah kebobolan pada menit-menit akhir.

Kami tidak boleh melupakan pengalaman tersebut,” ujar Bernardo Tavares dilansir dari laman klub.