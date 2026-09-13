STY Buka-bukaan Bongkar Rahasia Ruang Ganti Persija, Sorot Persib, Sentil Borneo

bali.jpnn.com, JAKARTA - Tuan rumah Persija berhasil menggulung Persib Bandung dengan skor 2 – 1 pada laga El Clasico pekan kedua Super League 2026-2027 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (12/9) kemarin.

Kemenangan ini sekaligus memecahkan rekor Persija yang tak pernah menang melawan Persib dalam beberapa tahun terakhir.

Dua gol kemenangan Persija dicetak striker jangkung asal Swedia, Alexander Jeremejeff menit ke-41 dan Ivan Mamut menit ke-90 + 5.

Gol Persib di lain sisi dicetak penyerang asing Balsa Sekulic pada menit ke-81.

Pelatih Persija Shin Tae yong mengapresiasi tinggi perjuangan pantang menyerah skuad Macan Kemayoran mengalahkan Persib Bandung.

"Saya ingin menyampaikan bahwa para pemain telah bekerja keras.

Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada mereka," ujar Shin Tae yong dilansir dari laman klub.

Tak lupa, Shin Tae yong menyoroti peran penting manajemen serta dukungan penuh dari jajaran pimpinan klub yang memberi ruang penuh baginya untuk meracik tim secara maksimal.