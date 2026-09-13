Biang Kerok Isenmulang FC Dibantai Bali United Terbongkar, Mundari Karya Terpukul

bali.jpnn.com, GIANYAR - Isenmulang Kalteng FC belum keluar dari tekanan pada laga awal kompetisi Super League 2026-2027.

Setelah pekan lalu kalah dari Arema FC di Stadion Kanjuruhan, Malang, Isenmulang FC kalah dari Bali United pada laga pekan kedua Super League 2026-2027 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (12/9) malam.

Isenmulang FC takluk dari tuan rumah Bali United dengan skor telak 0 – 1.

Tim reinkarnasi Adhayaksa FC ini hanya mampu mencetak gol tunggal yang dicetak pemain bertahan Dauglas Cruz pada menit ke-90 + 6.

Di lain sisi, pemain sayap Bali United Thijmen Goppel mencetak brace ke gawang Isenmulang FC yang dikawal Jefri Wibowo pada menit ke-35 dan 90.

Dua gol lagi dicetak gelandang serang Teppei Yachida menit ke-45 + 2 dan penyerang sayap Irjan Jaya menit ke-77.

Pelatih Isenmulang FC Mundari Karya menilai kekalahan Laskar Tambun Bungai karena pemainnya memberi ruang para pemain Bali United berkembang bebas.

Padahal pada 30 menit awal babak pertama, para pemain Isenmulang FC tampil menjanjikan.