JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Biang Kerok Isenmulang FC Dibantai Bali United Terbongkar, Mundari Karya Terpukul

Biang Kerok Isenmulang FC Dibantai Bali United Terbongkar, Mundari Karya Terpukul

Minggu, 13 September 2026 – 09:06 WIB
Biang Kerok Isenmulang FC Dibantai Bali United Terbongkar, Mundari Karya Terpukul - JPNN.com Bali
Bek Bali United Kadek Arel berduel dengan pemain isenmulang FC di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (12/9) malam. Bali United mengalahkan Isenmulang FC dengan skor 4 - 1. Foto: Instagram @isenmulangkaltengfc

bali.jpnn.com, GIANYAR - Isenmulang Kalteng FC belum keluar dari tekanan pada laga awal kompetisi Super League 2026-2027.

Setelah pekan lalu kalah dari Arema FC di Stadion Kanjuruhan, Malang, Isenmulang FC kalah dari Bali United pada laga pekan kedua Super League 2026-2027 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (12/9) malam.

Isenmulang FC takluk dari tuan rumah Bali United dengan skor telak 0 – 1.

Baca Juga:

Tim reinkarnasi Adhayaksa FC ini hanya mampu mencetak gol tunggal yang dicetak pemain bertahan Dauglas Cruz pada menit ke-90 + 6.

Di lain sisi, pemain sayap Bali United Thijmen Goppel mencetak brace ke gawang Isenmulang FC yang dikawal Jefri Wibowo pada menit ke-35 dan 90.

Dua gol lagi dicetak gelandang serang Teppei Yachida menit ke-45 + 2 dan penyerang sayap Irjan Jaya menit ke-77.

Baca Juga:

Pelatih Isenmulang FC Mundari Karya menilai kekalahan Laskar Tambun Bungai karena pemainnya memberi ruang para pemain Bali United berkembang bebas.

Padahal pada 30 menit awal babak pertama, para pemain Isenmulang FC tampil menjanjikan.

Pelatih Isenmulang FC Mundari Karya menilai kekalahan Laskar Tambun Bungai karena pemainnya memberi ruang para pemain Bali United berkembang bebas.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Isenmulang Kalteng FC Isenmulang FC mundari karya bali united Bali United vs Isenmulang Kalteng FC Bali United vs Isenmulang FC sanksi Super League 2026-2027 stadion kapten dipta

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Biang Kerok Isenmulang FC Dibantai Bali United Terbongkar, Mundari Karya Terpukul - JPNN.com Bali
    Biang Kerok Isenmulang FC Dibantai Bali United Terbongkar, Mundari Karya Terpukul
  2. Johnny Jansen Kecewa Bali United Gagal Clean Sheet: Seharusnya Bisa Lebih! - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Kecewa Bali United Gagal Clean Sheet: Seharusnya Bisa Lebih!

  3. Pesta Gol di Dipta: Bali United Bantai Isenmulang FC 4-1, Goppel On Fire! - JPNN.com Bali

    Pesta Gol di Dipta: Bali United Bantai Isenmulang FC 4-1, Goppel On Fire!

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU