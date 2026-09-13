JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Johnny Jansen Kecewa Bali United Gagal Clean Sheet: Seharusnya Bisa Lebih!

Johnny Jansen Kecewa Bali United Gagal Clean Sheet: Seharusnya Bisa Lebih!

Minggu, 13 September 2026 – 08:41 WIB
Johnny Jansen Kecewa Bali United Gagal Clean Sheet: Seharusnya Bisa Lebih! - JPNN.com Bali
Pelatih Bali United Johnny Jansen menyalami Irfan Jaya seusai mencetak gol ke gawang Isenmulang FC di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (1/9) malam. Bali United mengalahkan Isenmulang FC dengan skor 4 - 1. Foto: Instagram @baliunitedfc

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bali United secara meyakinkan mengalahkan tim promosi Isenmulang Kalteng FC tu dengan skor telak 4 – 1 pada laga pekan kedua Super League 2026-2027 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (12/9) malam.

Kemenangan ini menjadi yang kedua bagi Bali United, sekaligus kekalahan kali kedua yang dialami Isenmulang FC pada pertandingan awal kompetisi Super League.

Pemain sayap Bali United Thijmen Goppel mencetak brace ke gawang Isenmulang FC yang dikawal Jefri Wibowo pada menit ke-35 dan 90.

Baca Juga:

Dua gol lagi dicetak gelandang serang Teppei Yachida menit ke-45 + 2 dan penyerang sayap Irjan Jaya menit ke-77.

Gol satu-satunya Isenmulang FC dicetak pemain bertahan Dauglas Cruz pada menit ke-90 + 6.

Pelatih Bali United Johnny Jansen menyambut baik hasil ini mengingat anak asuhnya telah mengoleksi enam poin di awal kompetisi kali ini.

Baca Juga:

"Kami bisa mencetak empat gol adalah hal yang luar biasa dan seharusnya bisa lebih.

Kemenangan yang indah,” ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.

Menurut pelatih Johnny Jansen, kemenangan besar dengan empat gol kontra Isenmulang FC belum terlihat sempurna karena Bali United harus kebobolan di menit akhir
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Johnny Jansen bali united Isenmulang Kalteng FC clean sheet Isenmulang FC Bali United vs Isenmulang Kalteng FC Super League Bali United vs Isenmulang FC stadion kapten dipta Super League 2026-2027

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Biang Kerok Isenmulang FC Dibantai Bali United Terbongkar, Mundari Karya Terpukul - JPNN.com Bali

    Biang Kerok Isenmulang FC Dibantai Bali United Terbongkar, Mundari Karya Terpukul

  2. Johnny Jansen Kecewa Bali United Gagal Clean Sheet: Seharusnya Bisa Lebih! - JPNN.com Bali
    Johnny Jansen Kecewa Bali United Gagal Clean Sheet: Seharusnya Bisa Lebih!
  3. Pesta Gol di Dipta: Bali United Bantai Isenmulang FC 4-1, Goppel On Fire! - JPNN.com Bali

    Pesta Gol di Dipta: Bali United Bantai Isenmulang FC 4-1, Goppel On Fire!

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU