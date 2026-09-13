Johnny Jansen Kecewa Bali United Gagal Clean Sheet: Seharusnya Bisa Lebih!

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bali United secara meyakinkan mengalahkan tim promosi Isenmulang Kalteng FC tu dengan skor telak 4 – 1 pada laga pekan kedua Super League 2026-2027 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (12/9) malam.

Kemenangan ini menjadi yang kedua bagi Bali United, sekaligus kekalahan kali kedua yang dialami Isenmulang FC pada pertandingan awal kompetisi Super League.

Pemain sayap Bali United Thijmen Goppel mencetak brace ke gawang Isenmulang FC yang dikawal Jefri Wibowo pada menit ke-35 dan 90.

Dua gol lagi dicetak gelandang serang Teppei Yachida menit ke-45 + 2 dan penyerang sayap Irjan Jaya menit ke-77.

Gol satu-satunya Isenmulang FC dicetak pemain bertahan Dauglas Cruz pada menit ke-90 + 6.

Pelatih Bali United Johnny Jansen menyambut baik hasil ini mengingat anak asuhnya telah mengoleksi enam poin di awal kompetisi kali ini.

"Kami bisa mencetak empat gol adalah hal yang luar biasa dan seharusnya bisa lebih.

Kemenangan yang indah,” ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.