Pesta Gol di Dipta: Bali United Bantai Isenmulang FC 4-1, Goppel On Fire!

bali.jpnn.com, GIANYAR - Status tuan rumah menjadi keuntungan bagi Bali United saat menjamu Isenmulang FC pada laga pekan kedua Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (12/9) malam.

Bali United secara meyakinkan mengalahkan tim promosi hasil reinkarnasi Adhyaksa FC itu dengan skor telak 4 – 1.

Kemenangan ini menjadi yang kedua bagi Bali United, sekaligus kekalahan kali kedua yang dialami Isenmulang FC pada pertandingan awal kompetisi Super League.

Pemain sayap Bali United Thijmen Goppel mencetak brace ke gawang Isenmulang FC yang dikawal Jefri Wibowo pada menit ke-35 dan 90.

Dua gol lagi dicetak gelandang serang Teppei Yachida menit ke-45 + 2 dan penyerang sayap Irjan Jaya menit ke-77.

Gol satu-satunya Isenmulang FC dicetak pemain bertahan Dauglas Cruz pada menit ke-90 + 6.

Bali United langsung mengambil inisiatif menyerang sejak menit awal pertandingan.

Kebuntuan serangan yang dilancarkan tuan rumah akhirnya pecah pada menit ke-35 lewat tembakan terukur Thijmen Goppel.