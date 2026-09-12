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JPNN.com Bali Sport Pesta Gol di Dipta: Bali United Bantai Isenmulang FC 4-1, Goppel On Fire!

Pesta Gol di Dipta: Bali United Bantai Isenmulang FC 4-1, Goppel On Fire!

Sabtu, 12 September 2026 – 21:24 WIB
Pesta Gol di Dipta: Bali United Bantai Isenmulang FC 4-1, Goppel On Fire! - JPNN.com Bali
Pemain sayap Bali United Thijmen Goppel berselebrasi seusai menjebol gawang Isenmulang FC di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (12/9) malam. Bali United mengalahkan Isenmulang FC dengan skor 4 - 1. Foto: Instagram@baliunitedfc

bali.jpnn.com, GIANYAR - Status tuan rumah menjadi keuntungan bagi Bali United saat menjamu Isenmulang FC pada laga pekan kedua Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (12/9) malam.

Bali United secara meyakinkan mengalahkan tim promosi hasil reinkarnasi Adhyaksa FC itu dengan skor telak 4 – 1.

Kemenangan ini menjadi yang kedua bagi Bali United, sekaligus kekalahan kali kedua yang dialami Isenmulang FC pada pertandingan awal kompetisi Super League.

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Pemain sayap Bali United Thijmen Goppel mencetak brace ke gawang Isenmulang FC yang dikawal Jefri Wibowo pada menit ke-35 dan 90.

Dua gol lagi dicetak gelandang serang Teppei Yachida menit ke-45 + 2 dan penyerang sayap Irjan Jaya menit ke-77.

Gol satu-satunya Isenmulang FC dicetak pemain bertahan Dauglas Cruz pada menit ke-90 + 6.

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Bali United langsung mengambil inisiatif menyerang sejak menit awal pertandingan.

Kebuntuan serangan yang dilancarkan tuan rumah akhirnya pecah pada menit ke-35 lewat tembakan terukur Thijmen Goppel.

Bali United secara meyakinkan mengalahkan tim promosi hasil reinkarnasi Adhyaksa FC, Isenmulang FC dengan skor telak 4 – 1 di Stadion Kapten Dipta, Sabtu malam.
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TAGS   bali united Isenmulang Kalteng FC Isenmulang FC Pesta Gol Bali United vs Isenmulang FC Bali United vs Isenmulang Kalteng FC stadion kapten dipta Thijmen Goppel Super League 2026-2027

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