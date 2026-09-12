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JPNN.com Bali Sport PSS Telan Kekalahan Kedua, Tumbang 1 – 3 dari Madura United di Maguwoharjo

PSS Telan Kekalahan Kedua, Tumbang 1 – 3 dari Madura United di Maguwoharjo

Sabtu, 12 September 2026 – 18:58 WIB
PSS Telan Kekalahan Kedua, Tumbang 1 – 3 dari Madura United di Maguwoharjo - JPNN.com Bali
Pemain PSS Sleman berduel dengan pemain Madura United di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Sabtu (12/9) sore. PSS Sleman keok dari Madura United dengan skor 1 - 3. Foto: Instagram @psssleman

bali.jpnn.com, SLEMAN - Nasib apes dialami PSS Sleman pada laga pekan kedua Super League 2026-2027 di Stadion Maguwoharjo, Sabtu (12/9) sore.

Menjamu Madura United pukul 15.30 WIB, PSS Sleman tumbang dengan skor 3 – 1.

Hasil ini menjadi kekalahan kedua PSS Sleman setelah pada laga sebelumnya di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, kalah dari Bali United dengan skor 1 – 2.

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Penyerang asing Madura United Dimitar Mitkov mencetak brace pada menit ke-45 dan 67 ke gawang Ega Rizky, dan satu lagi dicetak Danilo Santacruz menit ke-47.

Gol balasan tuan rumah PSS Sleman dicetak Matheus Fornazari menit ke-85.

Hasil ini sekaligus menjadi kemenangan kedua Madura United setelah pada laga sebelumnya mengalahkan Persija Jepara di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Pamekasan.

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PSS Sleman mengambil inisiatif serangan sejak menit awal pertandingan.

Peluang pertama lahir di menit ke-2 lewat tendangan pojok Moussa Bagayoko, disusul ancaman Gustavo Tocantins yang memanfaatkan kerja sama Bagayoko dan Riko Simanjuntak.

Menjamu Madura United di Stadion Maguwoharjo, Sabtu (12/9) sore pukul 15.30 WIB, PSS Sleman tumbang dengan skor 3 – 1.
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TAGS   PSS PSS Sleman madura united PSS Sleman vs Madura United PSS vs Madura United Stadion Maguwoharjo Super League 2026-2027

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