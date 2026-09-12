PSS Telan Kekalahan Kedua, Tumbang 1 – 3 dari Madura United di Maguwoharjo

bali.jpnn.com, SLEMAN - Nasib apes dialami PSS Sleman pada laga pekan kedua Super League 2026-2027 di Stadion Maguwoharjo, Sabtu (12/9) sore.

Menjamu Madura United pukul 15.30 WIB, PSS Sleman tumbang dengan skor 3 – 1.

Hasil ini menjadi kekalahan kedua PSS Sleman setelah pada laga sebelumnya di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, kalah dari Bali United dengan skor 1 – 2.

Penyerang asing Madura United Dimitar Mitkov mencetak brace pada menit ke-45 dan 67 ke gawang Ega Rizky, dan satu lagi dicetak Danilo Santacruz menit ke-47.

Gol balasan tuan rumah PSS Sleman dicetak Matheus Fornazari menit ke-85.

Hasil ini sekaligus menjadi kemenangan kedua Madura United setelah pada laga sebelumnya mengalahkan Persija Jepara di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Pamekasan.

PSS Sleman mengambil inisiatif serangan sejak menit awal pertandingan.

Peluang pertama lahir di menit ke-2 lewat tendangan pojok Moussa Bagayoko, disusul ancaman Gustavo Tocantins yang memanfaatkan kerja sama Bagayoko dan Riko Simanjuntak.