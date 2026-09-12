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Persija Gilas Persib 2-1 di SUGBK, Putus Tren Buruk

Sabtu, 12 September 2026 – 18:38 WIB
Persija Gilas Persib 2-1 di SUGBK, Putus Tren Buruk - JPNN.com Bali
Pemain Persija berduel dengan pemain Persib di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (12/9) sore. Persija mengalahkan Persib dengan skor 2 - 1. Foto: Instagram @persib

bali.jpnn.com, JAKARTA - Laga El Clasico di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta, Sabtu (12/9) menjadi panggung pembuktian Persija.

Tuan rumah Persija berhasil menggulung Persib Bandung dengan skor 2 – 1 pada laga pekan kedua Super League 2026-2027 pukul 15.30 WIB.

Kemenangan ini sekaligus memecahkan rekor Persija yang tak pernah menang melawan Persib dalam beberapa tahun terakhir.

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Dua gol kemenangan Persija dicetak striker jangkung asal Swedia, Alexander Jeremejeff menit ke-41 dan Ivan Mamut menit ke-90 + 5.

Gol Persib di lain sisi dicetak penyerang asing Balsa Sekulic pada menit ke-81.

Sejak peluit awal dibunyikan, Persija langsung mengambil inisiatif serangan.

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Laga baru berjalan tujuh menit, Arlyansyah sudah menebar ancaman, meski Berguinho sigap membantu lini pertahanan Persib.

Berguinho kemudian mencoba membangun serangan balasan bersama Barros, tetapi alur bola Pangeran Biru masih menemui jalan buntu.

Laga El Clasico di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta, Sabtu (12/9) menjadi panggung pembuktian Persija dengan membungkam Persib 2 - 1.
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TAGS   Persija Persija Jakarta Persib persib bandung Persija vs Persib Persija Jakarta vs Persib Bandung Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Super League 2026-2027

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