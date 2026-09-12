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Shin Tae yong Bertekad Ubah Rekor Kelam Persija atas Persib, tak Bisa Ditawar

Sabtu, 12 September 2026 – 08:41 WIB
Shin Tae yong Bertekad Ubah Rekor Kelam Persija atas Persib, tak Bisa Ditawar - JPNN.com Bali
Shin Tae yong terus mematangkan persiapan skuad Macan Kemayoran untuk melawan Persib Bandung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (12/9) sore. Foto: Persija

bali.jpnn.com, JAKARTA - Kemenangan Persija atas Borneo FC pada laga pembuka Super League 2026-2027 pekan lalu membuat pelatih Shin Tae yong belum puas.

Shin Tae yong terus mematangkan persiapan skuad Macan Kemayoran untuk melawan Persib Bandung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (12/9) sore.

Pasalnya, bagi Shin Tae yong, duel berjuluk El Clasico Indonesia ini bukan sekadar laga biasa, melainkan ujian penting untuk mengukur konsistensi Macan Kemayoran di awal musim.

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"Pertandingan melawan Persib Bandung adalah pertandingan yang sangat penting.

Sampai hari ini, seluruh persiapan telah berjalan dengan baik," ujar Shin Tae yong dilansir dari laman klub.

Meski mengantongi modal positif pekan pertama, eks pelatih Timnas Indonesia itu menyadari atmosfer dan tekanan laga kontra Persib akan jauh lebih tinggi.

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Oleh karena itu, ia bertekad memperbaiki catatan rekor pertemuan Persija atas Persib yang kurang maksimal dalam beberapa musim terakhir.

"Hal itu justru membuat hati saya semakin teguh untuk bersiap lebih baik dan lebih kuat.

Shin Tae yong terus mematangkan persiapan skuad Macan Kemayoran untuk melawan Persib Bandung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (12/9)
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TAGS   Shin Tae-yong Persija Persija Jakarta Persib persib bandung Persija vs Persib Persija Jakarta vs Persib Bandung SUGBK Stadion Utama Gelora Bung Karno Super League 2026-2027

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