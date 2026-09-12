Janji Kiper Rp 4,78 Miliar Bali United Menjelang Lawan Isenmulang FC: Pantang Ceroboh!

bali.jpnn.com, GIANYAR - Mike Hauptmeijer kembali mengawal gawang Bali United pada laga pekan kedua Super League 2026-2027 kontra Isenmulang Kalteng FC di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (12/9) malam.

Mantan kiper kedua klub Eredivisie, PEC Zwolle ini mengaku sudah mempelajari peta kekuatan Isenmulang FC.

Ia juga mengaku siap tampil maksimal demi mengamankan poin penuh di kandang, seperti saat Bali United mengalahkan PSS Sleman pekan lalu.

"Kami sudah menyaksikan pertandingan mereka dan cukup memahami pola permainannya.

Saya sangat bersemangat menyambut laga ini,” kata Mike Hauptmeijer dilansir dari laman klub.

Oleh karena itu, kiper dengan tinggi 1,90 cm ini berharap suporter bisa kembali memadati Stadion Dipta untuk berjuang bersama mengamankan kemenangan kedua di kandang sendiri.

Penjaga gawang yang memiliki nilai pasar Rp4,78 miliar ini juga memberikan evaluasi terkait gol yang bersarang di gawangnya pada menit-menit akhir pertandingan pekan lalu kontra PSS Sleman.

Salah satu yang menjadi perhatiannya adalah pentingnya menjaga fokus hingga akhir pertandingan.