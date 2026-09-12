Johnny Jansen Bongkar Taktik Bunglon Isenmulang FC, Haus Kemenangan

bali.jpnn.com, GIANYAR - Pelatih Bali United Johnny Jansen pantang menganggap remeh Isenmulang Kalteng FC menjelang bentrok pekan kedua Super League 2026-2027 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (12/9) malam.

Mantan pelatih klub Eredivisie, PEC Zwolle ini mengaku telah menganalisis secara mendalam peta kekuatan dan pola permainan Isenmulang FC.

Berdasar pengamatannya, klub reinkarnasi tim promosi Adhyaksa FC ini memiliki karakter permainan yang dinamis dan kerap berubah drastis di setiap babak.

"Jika melihat pertandingan pekan lalu, permainan mereka berbeda antara babak pertama dan kedua.

Kami memahami ini adalah laga penting, sehingga target kami adalah meraih tiga poin di kandang sendiri,” ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.

Perubahan skema lawan di tengah laga itulah yang menjadi fokus utama Johnny Jansen selama masa persiapan pekan ini.

Serangkaian porsi latihan khusus telah disiapkan demi mematikan fleksibilitas taktik tim tamu.

Modal Bali United sendiri terbilang apik seusai memetik kemenangan 2-1 atas PSS Sleman pada laga pembuka pekan lalu.