Isenmulang FC Target Curi Poin, Mundari Karya Puji Gaya Bermain Bali United

bali.jpnn.com, GIANYAR - Isenmulang Kalteng FC percaya diri menatap laga pekan kedua Super League 2026-2027 kontra tuan rumah Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (12/9) malam.

Meski pekan lalu keok dari Arema FC dengan skor telak 4 – 0, Isenmulang FC optimistis mampu mencuri poin dari Bali United.

“Kami sudah memperbaiki kelemahan pada laga sebelumnya. Kami optimistis pada laga ini,” kata pelatih Isenmulang Kalteng FC Mundari Karya, Jumat (9/11).

Menurut Mundari Karya, salah satu evaluasi yang dilakukan tim kepelatihan adalah mengantisipasi set piece tim lawan.

“Gol yang dicetak pemain lawan pada pertandingan sebelumnya lahir dari situasi set piece.

Ini yang kami antisipasi pada laga melawan Bali United,” ujarnya.

Ia juga mewaspadai karakter permainan cepat yang kerap diperagakan skuad Serdadu Tridatu.

Kecepatan transisi dan kemampuan membangun serangan yang efektif menjadi nilai lebih Bali United yang tak bisa dipandang remeh Isenmulang FC.