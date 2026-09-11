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Garudayaksa FC tak Berkutik, Brace Jose Enrique Bikin Persik Berjaya

Jumat, 11 September 2026 – 18:08 WIB
Garudayaksa FC tak Berkutik, Brace Jose Enrique Bikin Persik Berjaya - JPNN.com Bali
Striker Persik Jose Enrique berduel dengan kapten Garudayaksa FC Wahyu Prasetyo di Stadion Pakansari, Bogor, Jumat (11/9). Persik mengalahkan Garudayaksa FC dengan skor 2 - 0. Foto: Instagram @persikfcofficial

bali.jpnn.com, BOGOR - Hasil manis diraih Persik Kediri pada laga pekan kedua Super League 2026-2027 di Stadion Pakansari, Bogor, Jumat (11/9) sore.

Menantang tuan rumah Garudayaksa FC, Persik Kediri berhasil menang 0 – 2.

Dua gol kemenangan dicetak penyerang Jose Enrique pada menit ke-11 dan 76.

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Kemenangan ini menjadi pemuas dahaga setelah pada laga sebelumnya, Persik Kediri kalah dari Dewa United di Stadion Brawijaya.

Kedua kesebelasan bermain dengan intensitas tinggi sejak menit awal pertandingan.

Namun, tim tamu lebih mendominasi dibandingkan tuan tumah.

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Persik Kediri akhirnya berhasil membuka keunggulan pada menit ke-11 lewat sundulan Jose Enrique yang memanfaatkan umpan lambung Kiko.

Tuan rumah Garudayaksa FC sebenarnya sempat mencetak gol balasan di menit ke-38 melalui M. Sihran.

Hasil manis diraih Persik Kediri pada laga pekan kedua Super League 2026-2027 di Stadion Pakansari, Bogor, Jumat (11/9) sore setelah membungkam Garudayaksa 2 -0
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TAGS   Garudayaksa FC persik Persik Kediri Garudayaksa FC vs Persik Garudayaksa FC vs Persik Kediri Jose Enrique stadion pakansari Super League 2026-2027

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